Spielkasino-Abend mit Croupier Die Plätze am Roulettetisch der Höckendorfer Medienscheune sind begrenzt.

In Höckendorf wird Roulette gespielt. © dpa

Am Freitag, dem 18. August, ab 19 Uhr veranstaltet die Medienscheune Höckendorf erstmals einen Spielabend. Dafür hat man sich einen echten Fachmann aus dem Genre eingeladen. Croupier Bodo Haas aus Laußnitz wird die Spielfreudigen am großen Roulettetisch begleiten. Er ist sonst in Spielstätten in Dresden unterwegs und wird für private Partys gebucht. „Es soll ein lockerer Spielabend zum Schnuppern werden, welcher allerdings mit dem gebotenen Niveau gestaltet wird“, wünscht sich Bodo Haas.

Da die Plätze am Roulettetisch sehr begrenzt sind, wird um eine Anmeldung unter info@medien-scheune.de gebeten. Am Folgetag, dem 19. August, findet die Kleine Dorfmusik mit Liedermacher Frank Oehl aus Kamenz statt – der Kartenvorverkauf läuft bereits. (SZ)

www.medien-scheune.de/dorfpresse

