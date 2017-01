Spielgeräte sind bestellt Der Spielplatz im Dorf ist in einem schlechten Zustand. Eltern wollen das ändern.

Eine Elterninitiative arbeitet schon seit über einem Jahr an der Neugestaltung des Schmorkauer Spielplatzes. © Archivfoto: René Plaul

Die Freude ist groß. Das Geld ist da. Die Elterninitiative Spielplatz in Schmorkau bekommt Geld aus dem KSP-Förderprogramm Kleinere Städte und Gemeinden, um die Spielgeräte auf dem Spielplatz in Schmorkau zu sanieren.

Die Eltern haben deshalb noch im alten Jahr das Holz für die Ausbesserungsarbeiten bestellt und verschiedene Spielgeräte. Ein neuer Schaukelsitz ist dabei, eine Nestschaukel soll dazukommen, eine Federwippe, eine große Wippe, ein neues Kletternetz, ein Klettertau und ein Lümmelbalken sind geplant. Das Aufstellen von Sitzgelegenheiten ist ebenfalls vorgesehen.

Der Spielplatz in Schmorkau ist in einem schlechten Zustand. Viele Geräte sind verschlissen und können von der Gemeinde nicht repariert werden. Die Elterninitiative arbeitet schon seit mehr als einem Jahr an dem Projekt. Sie sammelt Spenden und hat im vergangenen Frühling ein Spielplatzfest veranstaltet. (SZ/pre)

