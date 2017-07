Gut zu wissen Spielgeräte kommen im September Rund 40 000 Euro investiert die Stadt in zwei Spielplätze. Wert wird jetzt auf größere Haltbarkeit gelegt.

Nur der Bug des Spielschiffs Hoppetosse – das Foto stammt aus dem vergangenen Jahr – steht noch in der Wappenhenschanlage. Auch dieser Rest wird jetzt abgebaut. Die beiden Fahnenstangen bekommt der Kinderschutzbund, der das Spielschiff vor 15 Jahren gestiftet hat.

So soll das Spielgerät auf dem neuen Spielplatz an der Lindenallee in Döbeln West aussehen.

Die Stadt Döbeln will in diesem Jahr eine Menge Geld in seine Kinderspielplätze stecken. Und damit ist kein Ende in Sicht. Michael Thürer, Sachgebietsleiter Sport, hat jetzt den Mitgliedern des Hauptausschusses einen Überblick über den Zustand der Döbelner Spielplätze geliefert. Sein Fazit: Bis 2020 sind noch eine Menge Investitionen nötig, um Geräte auszutauschen, die in die Jahre gekommen sind. Mit den neuen Ortsteilen hat die Stadt zehn Spielplätze hinzubekommen. Die seien aber in einem ordentlichen Zustand, so Thürer.

Rund 40 000 Euro will die Stadt in diesem Jahr in den Neubau und die Modernisierung von zwei Spielplätzen stecken. Schon im vorigen Jahr war beschlossen worden, einige Spielgeräte in der Parkanlage zwischen Hauptbahnhof und Lindenallee aufzustellen. Und in die Wappenhenschanlage kommt Ersatz für das marode Spielschiff Hoppetosse. Ziel sei, bis Mitte September die Geräte aufzustellen, sagte Thürer.

Zum Spielplatz in Döbeln West hatte es seit Jahren Diskussionen und auch schon mal einen gescheiterten Anlauf gegeben. Der jetzt vorliegende Entwurf sei vom Hauptausschuss gebilligt worden, sagte Thürer. Geplant ist der Aufbau eines vielseitigen Spielgeräts mit Rutsche, einer Spiellok, von sogenannten Federschwingern und Bänken. Ein 32 Meter langer Mattenzaun soll verhindern, dass die Kinder direkt auf die Lindenallee laufen.

Ein Durchlaufschutz sichert den Durchgang zu den Gleisanlagen. Die Kosten liegen derzeit bei rund 25 000 Euro und damit leicht unter den angepeilten 30 000 Euro. „Da gibt es einen kleinen Puffer. Da könnte man noch etwas Kleineres hinstellen“, sagte Thürer. Die Firma Hags wird die Geräte liefern und aufbauen. Die Lieferzeit beträgt acht Wochen – deshalb geht es erst im September los, sagte Thürer. Die Firma hat auch das neue Spielgerät für die Wappenhenschanlage geliefert. Das soll möglichst im gleichen Zuge mit aufgebaut werden.

An der Wappenhenschanlage wird ein Multispielgerät mit zwei Rutschen aufgestellt. Dazu ein Mast zum Klettern und zwei Federschwinger. Kostenpunkt: Um die 15 000 Euro. „Das ist für einen Spielplatz nicht viel Geld. Da muss man das Beste draus machen“, sagte Thürer.

Auf die Haltbarkeit der Geräte legt die Stadtverwaltung jetzt großen Wert. Das Spielschiff Hoppetosse, komplett aus Holz gebaut, ist nach 14 Jahren so morsch gewesen, dass es aus Sicherheitsgründen zu großen Teilen abgebaut werden musste. Auch der verbliebene Rest kommt nun weg. Holz sei ein sehr schöner Baustoff für Spielplätze, aber nicht sehr haltbar, sagte Thürer. Bei den neuen Gräten soll das anders werden. Zum Einsatz kommen Edelstahl und HPL, ein Schichtwerkstoff aus Kunstharz und Papier, sehr fest, UV- und wetterbeständig und vandalismussicher. „Auch mit Recyclingkunststoff mit Stahlkern haben wir gut Erfahrungen gemacht“, so Thürer.

Auf den meisten Spielplätzen ist aber der Werkstoff Holz verbaut. Das vor allem ist ein Grund, warum die Stadt in den kommenden Jahren eine ganze Reihe von Geräten auswechseln muss. Einmal in der Woche gibt es Sichtkontrollen, einmal im Jahr erfolgt die Hauptuntersuchung durch den TÜV. Deshalb weiß Thürer ziemlich genau, in welchem Zustand die Spielplätze sind. In der Wappenhenschanlage müssen in den nächsten Jahren zum Beispiel die Schaukeln ersetzt werden.

Das sei aber keine große Sache, so Thürer. In den Klostergärten gibt es da schon mehr zu tun. „Die Palisaden, Balancierbalken und Sitzgelegenheiten faulen weg. Das wird bis 2020 ein Thema sein“, sagte er. An der Seilbahn sei zwar schon ein Querbalken ausgewechselt worden, aber auch die müsse irgendwann ersetzt werden. Handlungsbedarf gibt es schon wieder auf der Mountainbikestrecke. Die „Fielmannbrücke“, nach dem Hochwasser 2002 von der Augenoptikerkette zur Reparatur der Sörmitzer Brücke gestiftet und später umgesetzt, ist in keinem guten Zustand. Der Belag und die Geländer sind auszuwechseln. „Das Holz haben wir schon da“, sagte Thürer.

Auch am Spielplatz in Keuern wird die Stadt größere Investitionen tätigen müssen. Die lange Kunststoffrutsche am Hang, inzwischen auch schon 25 Jahre alt, reißt immer wieder und muss geklebt werden. „Irgendwann ist das Material verschlissen“, sagte Thürer. „Die Rutsche wollen wir eigentlich erhalten. Auch die Sechseckschaukel. Da gibt es schöne Sachen in Stahl“.

Wie haltbar Spielgeräte sein können, zeigt der Kletterelefant auf dem Spielplatz neben der Kita Sonnenschein in Döbeln Ost. „Der ist Baujahr 1962. Der bekommt nur einen neuen Anstrich“, sagte Thürer.

