Spielgeräte für die Kleinsten Der Spielplatz Blockinnenbereich ist auf vier- bis zwölfjährige Kinder ausgerichtet. Nun soll er für jüngere ausgebaut werden.

Der Spielplatz Blockinnenbereich an der Karl-Marx-Straße soll mit Geräten für Kinder bis vier Jahre ausgestattet werden. Foto: Archiv/André Braun © andré braun

Die 1000 Euro aus der Fanta-Spielplatzinitiative für den Spielplatz Blockinnenbereich an der Karl-Marx-Straße in Hartha sollen vervielfacht werden (DA berichtete). „Bis her ist der Spielplatz auf Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren ausgerichtet. Wir wollen ihn aber so gestalten, dass auch jüngere Kinder dort spielen können“, sagte Wirtschaftsförderin Karin Schröder, die sich im Namen der Stadt bei der Initiative beworben hatte.

Die Stadt hat deshalb über das Leader-Gebiet Sachsenkreuz plus Fördergeld beantragt. In diesem Gremium ist das Vorhaben auf Zustimmung gestoßen. Reichlich 6 000 Euro werden in Aussicht gestellt, wie auf der Internetseite www.sachsenkreuzplus.de nachzulesen ist. Danach ist der Fördermittelantrag beim Landratsamt Mittelsachsen gestellt worden. „Wenn dieser bewilligt wird, können wir das Vorhaben umsetzen“, sagte Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Der Fördersatz betrage 75 Prozent, die Stadt müsse 25 Prozent Eigenanteil beisteuern.

Drei Geräte sollen angeschafft werden. „Wir haben uns für eine Vogelnestschaukel, eine Motorikschleife und ein Spielhaus entschieden“, so Karin Schröder. Bisher stehen zwei Klettertürme und ein Wackeltier auf dem Spielplatz.

Hartha hatte bei der Internetabstimmung mit 1 759 Stimmen den 137. Platz belegt. Damit schaffte es der Spielplatz im Blockinnenbereich auf einen der 150 Plätze, für die die Fanta-Spielplatzinitiative 1 000 Euro spendierte. „Die Abstimmung hat gezeigt, dass sich kleinere Orte auch gegen größere Städte durchsetzen können“, so Bürgermeister Kunze. Und Karin Schröder sagte: „Es haben viele mitgemacht, die Unterstützung war super.“

