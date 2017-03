Spielgemeinschaft weiter im Aufwind Im dritten Spiel nach der Winterpause bejubelt die Jäschke-Elf den dritten Sieg.

Spektakulär! SG-Spielerin Denise Wittig setzt im gegnerischen Strafraum einen Fallrückzieher an. © Dirk Westphal

Die Spielerinnen der SpG ESV Lok Döbeln/BC Hartha haben in der Landesklasse Staffel Nord nach dem 9:0-Auswärtssieg in Schönau diese Woche scharf nachgewaschen. Bei angenehmem Frühlingswetter wurde auf dem tiefen, aber gut bespielbaren Hauptplatz des Großbauchlitzer Stadions der bis dato Tabellenfünfte, Leipziger FC 07 II, mit 8:0 (4:0) nach Hause geschickt.

Die Gastgeberinnen waren von ihrem Trainer Thomas Jäschke vor den Messestädterinnen gewarnt worden. „Das ist keine schlechte Truppe“, sagte er. So dauerte es auch eine Viertelstunde, ehe es den Döbeln/Harthaerinnen gelang, das Zepter auf dem Spielfeld zu übernehmen. Doch je besser es gelang, die gegnerische Spielmacherin abzuschirmen, desto zwingender wurden die Aktionen der Spielgemeinschaft. Das zahlte sich in gut herausgespielten Chancen und Toren aus. Denise Wittig (15.) und Jana Uschner (19.) brachten ihre Farben bis Mitte der ersten Halbzeit in Führung. Ein Doppelschlag von Susann Grandke (25./42.) sorgte dann zur Pause bereits für klare Fronten.

Im zweiten Spielabschnitt wurde nathlos an die Leistung der ersten Halbzeit anknüpft, obwohl man nun auch durchgewechselte. Wittig (49./85.), Grandke (54.), und Anika Potas (73.) sorgten gegen die kräftemäßig abbauenden Leipzigerinnen für den 8:0-Endstand, der die Tabellenführung untermauert zumal Meisterschaftskontrahent Lissa gegen LVB II über ein 0:0 nicht hinaus kam.

Trainer Thomas Jäschke sagte dem Döbelner Anzeiger: „Für das dritte Spiel nach der Winterpause eine recht ordentliche und gute Mannschaftsleistung. Wenn wir weiter mit dieser Qualität spielen, und uns auf der einen oder anderen Position verbessern, sollten wir gute Chancen auf den Staffelsieg haben.“ (DA/dwe)

SpG Lok Döbeln/BC Hartha - Leipziger FC 07 II 8:0 (4:0)

zur Startseite