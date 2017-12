Fußball – Landesklassen Spielgemeinschaft verliert Gipfeltreffen Die A-Junioren aus Hartha, Leisnig und Geringswalde haben auf dem Meißner Kunstrasen knapp verloren.

Symbolfoto © Claudia Hübschmann

Das gedrehte Gipfeltreffen der A-Junioren-Landesklasse Staffel Mitte hat Spitzenreiter Meißner SV mit 2:1 (2:1) gegen die SpG Hartha/Leisnig/Geringswalde gewonnen. In einem für diese Spielklasse gutklassigen Duell präsentierten sich die Gastgeber auf dem heimischen Kunstrasen konsequenter in der Chancenverwertung und führten bereits zur Pause 2:1. Im zweiten Abschnitt entwickelte sich eine Partie der Abwehrreihen und Torhüter, so dass es beim Ergebnis blieb. „Am Ende wäre ein Remis gerecht gewesen, aber letztendlich hat sich die Klasse und Cleverness der Meißner durchgesetzt. Aber ich freue mich auf das Rückspiel am Saisonende, denn auf Rasen sieht es für uns wahrscheinlich etwas anders aus“, sagte SpG-Trainer Peter Eigenwillig.

In der gleichen Staffel musste der Döbelner SC beim TuS Weinböhla eine 1:4 (0:2)-Niederlage hinnehmen. Verletzungsbedingt traten die Muldenstädter auch mit B-Junioren aus dem jüngeren Jahrgang an, die ihre Sache richtig gut machten, es aber verpassten, sich mit der Führung zu belohnen. Die zwei Tore besorgten bis zur Halbzeit die Gastgeber nach zwei Standardsituationen. Mit Beginn der zweiten Halbzeit war die Döbelner die spielbestimmende Mannschaft, doch durch einen verschossenen Elfmeter wurde der Anschlusstreffer verpasst. Der Gastgeber zeigte sich davon unbeeindruckt und nutzte die sich bietenden Räume zu zwei weiteren Treffern. Das Döbelner Ehrentor erzielte Christopher Kießig zum zwischenzeitlichen 3:1. Unrühmlicher Höhepunkt der Partie war der Platzverweis gegen Bislim Hajdari. „Bislim wurde mehrmals rüde gefoult und musste sich auch verbal etwas gefallen lassen. Leider konnte er sich dann nicht mehr zurückhalten und wurde nach einer Unsportlichkeit vom Platz gestellt“, so DSC-Trainer Holger Schmidt.

Bei den B-Junioren entwickelte sich in der Staffel Nord zwischen dem Döbelner SC und Olympia Leipzig ein zerfahrenes Spiel in dem Olympia sehr eng stand und die Räume gut verteidigt hat. Dennoch fiel nach 32 Minute das 1:0 durch Ben Dechert, das aber umgehend egalisiert wurde. Zu Beginn der zweiten Hälfte wurde Nick Sparrer eingewechselt, der frischen Wind auf der Außenbahn brachte. Die Siegtreffer der Döbelner fiel allerdings in der 45. Minute durch ein Eigentor der Gäste. Die SG Hartha/Leisnig verpasste es bei FA Wurzen, den Anschluss ans Tabellenmittelfeld herzustellen. Allerdings gestaltete sich dieser auch nicht größer, denn nach dem Halbzeitstand von 2:1 wurde das kämpferische Aufbegehren der Schützlinge von Michael Köste in der Schlussphase mit dem Ausgleich durch Felix Rupf belohnt.

Die Geschichte des Spieles in der C-Jugend-Landesklasse Staffel Nord zwischen dem Döbelner SC und der BSG Stahl Riesa ist schnell erzählt. Die Gastgeber erwischten einen rabenschwarzen Tag. Auf der anderen Seite stand ein Gegner, der einen gepflegten Ball mit viel Einsatz und besserer Körpersprache spielte, was mit einem 4:0 (3:0)-Sieg belohnt wurde. (DA/dsc/dwe)

zur Startseite