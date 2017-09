Fußball – Landesklasse Spielgemeinschaft übernimmt Spitze Die Jungs aus Hartha, Geringswalde und Leisnig dominieren bei den A-Junioren die Staffel Nord mit vier Siegen.

Augen zu und durch – die SpG Hartha/Leisnig/Geringswalde landete einen 1:0-Sieg gegen Brand-Erbisdorf/Langenau. © André Braun

Eine Woche nach dem unglücklichen Ausscheiden im Sachsenpokal haben die A-Junioren der SpG Hartha/Leisnig/Geringswalde in der Staffel Mitte Nägel mit Köpfen gemacht und mit dem vierten Sieg im vierten Spiel die Tabellenspitze übernommen. Den entscheidenden Treffer gegen die SG Brand-Erbisdorf/Langenau erzielte dabei der kurz vorher eingewechselte Scott Pinkert in der 56. Minute. Im nächsten Spiel empfangen die Mittelsachsen den Tabellenzehnten TuS Weinböhla, gegen den sie gute Chancen besitzen sollten, die Tabellenführung zu verteidigen.

Bei strömendem Regen entwickelte sich zwischen den A-Junioren des Lommatzscher SV und des Döbelner SC von Beginn an eine hart umkämpfte Partie. In dieser agierten die Gastgeber im ersten Durchgang fast ausschließlich mit hohen langen Bällen, während sich die Gäste um eine spielerische Lösung bemüht zeigten. Das war von Erfolg gekrönt. Einen Eckball von Luca Wilke nahm zunächst Marius Raade mustergültig volley und traf aus elf Metern zur Führung, ehe Bislim Hajdari nach 27. Minute mit tollem Solo das 0:2 besorgte. Nach dem Wechsel kamen die Gastgeber aggressiver aus der Kabine. Der Kampf bestimmte nun das Spielgeschehen auf beiden Seiten. Die besseren Möglichkeiten besaßen aber wiederum die Gäste, vergaben jedoch zweimal frei stehend vorm gegnerischen Tor die Vorentscheidung. Doch auch wenn die Lommatzscher durch einen Handelfmeter (87.) noch verkürzten, so behielten die Döbelner in einer hektischen Schlussphase die Übersicht und brachten den Sieg verdient über die Zeit.

In der Landesklasse B-Junioren Staffel Nord hatten sich die Jungs des Döbelner SC einiges vorgenommen. Vor allem wollten sie sich für die Pokalniederlage der Vorwoche revanchieren. In den ersten 20 Minuten verlief das Spiel hauptsächlich im Mittelfeld. Nach zwei Eckbällen hatten die Leipziger zwar gute Chancen, doch einmal hielt DSC-Keeper Marc Wagner sehr gut, einmal rettete die Latte. Die Döbelner setzten ihre taktischen Vorgaben weiter sehr gut um und gingen in der 34. Minute durch einen Schuss aus 16 Metern von Philipp Dörner selbst in Führung. Nach dem Seitenwechsel drängten dann die Gäste auf einen schnellen Ausgleich, der in der 49. Minute gelang. Mit großem Kampfgeist und hoher Leistungsbereitschaft glichen die Gastgeber nun die individuellen Vorteile der Probstheidaer aus. Als Hugo Stiller in der 80. Minute nach einem taktischen Foul mit Gelb/Rot vom Feld musste, lauerten die Gäste auf ihre Chance. Doch nach einem Fehler im Spielaufbau erlief sich Nick Sparrer den Ball und besorgte den umjubelten Döbelner Siegtreffer zum 2:1-Endstand.

Ein Befreiungsschlag gelang den B-Junioren der SG Hartha/Leisnig, im Kellerduell beim Schlusslicht SpG Strehla/Canitz/Stahl Riesa II mit 6:1 die ersten drei Punkte einfuhren. In Halbzeit eins waren die Gastgeber zwar ins Führung gegangen und hatten sich bis zur 32. Minute gegen den Ausgleich gewehrt, doch in der zweiten Hälfte steigerten sich die Harthaer/Leisniger und feierten am Ende einen Kantersieg, auf dem in den kommenden Spielen aufgebaut werden kann.

Für die C-Junioren des Döbelner SC war es dagegen in der Staffel Nord wieder ein Wochenende zum Vergessen. Erneut bekamen die Muldenstädter von Union Torgau eine Lehrstunde in Sachen Einsatz, Willen, Schnelligkeit und Effektivität. Ein Fußballspiel dauert in dieser Altersstufe 70 Minuten und nicht nur 35. In der ersten Halbzeit wurden die taktischen Vorgaben der Trainer sehr gut umgesetzt. Zwar gingen die Gäste nach zwei Minuten in Führung, aber erst Eigentor von Anna Fuchs und Jonathan Schnack führten zum 0:3-Pausenstand. In der zweiten Halbzeit führten dann Kräfteverschleiß, Konzentrations- und Abstimmungsprobleme sowie individuelle Fehler dazu, dass die Elbestädter das Ergebnis auf 0:11 ausbauten. (DA/dwe/dsc)

A-Junioren Mitte: SpG Hartha/Leisnig/Geringswalde – SpG Brand-Erbisdorf/Langenau 1:0 (0:0)

SpG Hartha/Leisnig/Geringswalde: Eigenwillig, Janasek (72. Lorenz), Weinert, Kunze (78. Magirius), Schulz, Fritzsche (78. Rupf), Boden, Keller, Roitzsch, Burger, Naumann (46. Pinkert).

Tor: 1:0 Pinkert (56.)

Schiesrichter: Tietze (Kitzscher)

Zuschauer: 30

A-Junioren Mitte: Lommatzscher SV – Döbelner SC 1:2 (0:2)

Döbelner SC: Türpe, Ehrt (87.Ifland) Schmidt ,Müller , Michel , Bauer , Wilke, Hajdari, Doukoure, Raade, Madjidou (65. Kießig)

Tore: 0:1 Raade (15.), 0:2 Hajdari (27.), 1:2 Wohlfahrt (87.)

Schiesdrichter: Napp (Riesa)

Zuschauer: 37

B-Junioren Nord: Döbelner SC – 1. FC Lok Leipzig II 2:1 (1:0)

Döbelner SC: M. Wagner, Schmidt, Hachenberger (30. Dechert), Hu. Stiller, Dörner (69. Sparrer), Börno, Wokittel (9. Simon), Ha. Stiller (62. Morgner), Drabo, Jentzsch, Lemke

Tore: 1:0 Dörner (34.), 1:1 Bauer (49.), 2:1 Sparrer (80.+3)

Schiesdrichter: Sedlaczek (Grimma)

Zuschauer: 25

B-Junioren Nord: SpG Strehla/Canitz/Stahl Riesa II – SpG Hartha/Leisnig 1:6 (1:1)

SpG Hartha/Leisnig: Plänitz (41. Zschaage), Krell, Künstler, Fischer, Ratzka, Roitzsch; Rupf, Meier (76. Jantke), Schenk, Unger (52. Günther), Backofen (50. Huber)

Tore: 1:0 Helm (12.), 1:1 Roitzsch (33.), 1:2 Unger (41.), 1:3 Schenk (47.), 1:4 Roitzsch (66.), 1:5 Schenk (69.), 1:6 Roitzsch (78.)

Schiedsrichter: Reichelt (Meißen)

Zuschauer: 20

C-Junioren Nord: Döbelner SC – Union Torgau 0:11 (0:3)

Döbelner SC: K. Gottlebe, Schmidt, L. Köhler, R. Köhler (64. Rommer), Hajdari, Helm, Kolbe (51. L. Gottlebe), Klitzsch (46. Kühne), Anna Fuchs, Schnack, Winkler (Seifert)

Tore: 0:1 (2.), 0:2 Fuchs (18. /Eigentor), 0:3 Schnack (23./Eigentor), 0:4 (38.), 0:5 (51.), 0:6 (54.), 0:7 (60.), 0:8 (64.), 0:9 (67.), 0:10 (69.), 0:11 (70.)

Schiedsrichter: Sedlaczek (Grimma)

Zuschauer: 50

zur Startseite