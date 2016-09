Spielgemeinschaft mit Auftakterfolg Torjägerin Susan Grandke sorgt für die erfreuliche Spielentscheidung.

Torjägerin Susan Grandke. © André Braun

Bei seiner Rückkehr hat der Meister von 2014/15 und Vorjahrsdritte der Staffel Ost, SpG ESV Lok Döbeln/BC Hartha, in der Landesklasse Nord einen Auftakt nach Maß gefeiert. Zwar war die 2:1-Halbzeitführung der Gastgeberinnen von der SG LVB Leipzig II nicht nach dem Geschmack von Trainer Thomas Jäschke, doch im zweiten Abschnitt sorgte Torjägerin Susan Grandke, nachdem sie bereits vor der Halbzeit ausgeglichen hatte, mit vier weiteren Treffern für die Spielentscheidung. Für die zwischenzeitliche Führung hatte Denise Wittig gesorgt. „Es war unser erstes Spiel in das wir in der zweiten Halbzeit gut hineingefunden haben, wobei der Sieg etwas hoch ausfiel“, resümierte Jäschke. (DA/dwe)

