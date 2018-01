Futsal Spielgemeinschaft holt Regionalmeistertitel Beim A-Juniorenturnier in der Hartharena liegen die Gastgeber vorn. Damit qualifizieren sie sich fürs Endrundenturnier.

SG-Akteur Dennis Schulz (links) dribbelt auf einen Gegenspieler von der SG Brand-Erbisdorf/Langenau zu. © André Braun

Hartha. Das erste Spiel lief noch etwas holprig, doch am Ende verbuchten die A-Junioren der SG Hartha/Leisnig/Geringswalde/Schweikershain einen nicht unbedingt erwarteten Erfolg. In der Hartharena nutzten die SG-Kicker ihren Heimvorteil und gewannen das Vorrundenturnier der Staffel Mitte zur Futsalmeisterschaft des Sächsischen Fußball-Verbandes. „Wir dürfen uns jetzt als Hallen-Regionalmeister bezeichnen und treten in einer Woche bei der Finalrunde in Mittweida an“, freute sich Trainer Peter Eigenwillig.

Nach einem torlosen Unentschieden gegen die SG Brand-Erbisdorf/Langenau verbuchten die Harthaer gegen Rotation Leipzig (3:1) und den Großenhainer FV (4:1) zwei Siege. Damit sicherten sie sich in ihrer Vorrundengruppe B den ersten Platz vor ihrem Auftaktgegner. In der Staffel A setzte sich der Meißner SV vor dem Lommatzscher SV, dem 1. FC Lok Leipzig und dem Döbelner SC durch. Die Döbelner verloren ihr erstes Spiel gegen den späteren Gruppensieger deutlich mit 0:3. In den folgenden beiden Spielen konnten sie sich steigern, jedoch setzte es jeweils knappe Niederlagen.

Im Halbfinale traf die SG Hartha/Leisnig/Geringswalde/Schweikershain auf den Lommatzscher SV, der mit 3:0 deutlich bezwungen wurde. Auch der Meißener SV, der 2:1 gegen Brand-Erbisdorf/Langenau gewann, zog ins Finale ein.

Im Spiel um Platz sieben trennten sich Döbelner SC und Großenhainer FV 1:1, sodass beide letztendlich den siebten Rang belegten. Im Leipziger Stadtderby bezwang die SG Rotation den 1. FC Lok mit 3:2 und sicherte sich damit Rang fünf.

Das Endspiel wurde zu einer spannenden Angelegenheit. „Die Meißener hatten sicher die technisch besseren Spieler, doch wir hatten unseren Kampfgeist entgegenzusetzen“, sagte Peter Eigenwillig. Die SG-Mannschaft ging zunächst in Führung, doch Meißen glich 40 Sekunden vor Schluss aus. Das Schießen vom Sechs-Meter-Strafstoßpunkt gewannen die Gastgeber, die ebenso wie die Meißner für die Endrunde qualifiziert sind.

