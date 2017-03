Fußball – Landesklassen Spielgemeinschaft gewinnt hitziges Lokalderby Im A-Junioren-Spiel Döbelner SC gegen SG Geringswalde/Hartha gab es reichlich Zündstoff. Am Ende siegten erneut die Gäste.

In einem mit rustikaler Gangart geführten A-Junioren-Spiel zwischen dem Döbelner SC und der SG Geringswalde/Hartha hatten die Gäste im Stadion Bürgergarten am Ende mit 3:1 die Nase vorn. © Dietmar Thomas

Im ersten Spiel nach der Winterpause gelang den A-Junioren des Döbelner SC zum wiederholten Male kein Sieg im Derby gegen die SG Geringswalde/Hartha. Das war in diesen Fall normal, denn bei drei Gelb/Roten Karten für den Gastgeber war die Niederlage nur eine Frage der Höhe. Obwohl die rustikale Gangart auf beiden Seiten ein normales Fußballspiel nahezu unmöglich machte, wäre aus Döbelner Sicht der Verlust von drei Feldspielern dennoch vermeidbar gewesen. Dass Übermotivation, technische Unzulänglichkeit oder fehlende Fitness dazu führten, dass die Döbelner immer einen Schritt zu spät am Gegner waren und man somit Fouls produzierte, ist noch zu klären. Dass der Gast mit nur sieben Feldspielern dann dennoch in Verlegenheit gebracht wurde, spricht für Moral und Einsatzwillen der Gastgeber. Überflüssig waren dann Schäden in der Kabine der Gäste, als diese ihren Sieg überschwänglich feierten ebenso wie ein Angriff mit Nebeltöpfen und Feuerwerkskörpern von außerhalb des Stadions (DA berichtete).

Nicht ihr bestes Spiel zeigten die B-Junioren des Döbelner SC gegen die Gäste von Olympia Leipzig. Die Muldenstädter verschenkten einen fast schon sicher geglaubten Sieg. Nach knapp einer halben Stunde gingen die Döbelner in Führung und konnten diese gleich nach dem Seitenwechsel auf zwei Tore ausbauen. Aber durch Unkonzentriertheit und Ungeduld im DSC-Spiel war dieser Vorsprung innerhalb von zwei Minuten Geschichte. Einige Möglichkeiten, das Ergebnis wieder zugunsten der Döbelner gerade zu rücken, blieben ungenutzt. So war es eher ein bitterer Punktgewinn.

Mit drei Punkten kehrten dagegen die C-Junioren des Döbelner SC vom Auswärtsspiel bei der SG Olympia 1896 Leipzig zurück. Dabei handelte sich um einem 1:0 (1:0)-Arbeitssieg statt ein fußballerisches Feuerwerk. Gegen die sehr gut organisierte und leidenschaftlich kämpfende Mannschaft aus Leipzig taten sich die Kicker des DSC lange schwer, ins Spiel zu kommen. Schließlich gab es im Laufe der ersten Halbzeit doch noch ein, zwei Chancen, die jedoch fahrlässig vergeben wurden, sodass die Döbelner lange auf die ersehnte Führung warten mussten. Diese fiel in der 24. Minute, als nach einem Eckball ein heftiges Durcheinander im Strafraum der Hausherren herrschte und der am schnellsten schaltende Pascal Morgner den Ball ins Olympia-Tor einschob. Nach dem Seitenwechsel hatten die Döbelner Jungs das Spiel etwas besser im Griff und kamen – auch dank einer besseren Abstimmung sowie einer spielerischen Steigerung der gesamten Mannschaft – noch zu weiteren sehr guten Tormöglichkeiten, die aber nicht genutzt wurden. Dadurch gestalteten sich die Schlussminuten noch einmal richtig spannend. Die Leipziger warfen im Kampf um den Ausgleich alles nach vorn. Doch die Defensive der Gäste hielt dem Druck der Heimelf stand. So gewannen die Döbelner dieses schwere Auswärtsspiel am Ende etwas glücklich, aber aufgrund der besseren Möglichkeiten im gesamten Verlauf der Partie dennoch verdient. (DA/dsc)

zur Startseite