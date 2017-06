Spielfest zum Saisonabschluss In Radeberg verabschiedet sich der Nachwuchs in die Pause. Sachsens Handball-Präsident übernimmt die Siegerehrung.

© dpa

Handball. Zur bewährten Tradition in Sachsen hat sich das Minispielfest der Handballer gemausert. Es wird abwechselnd in den vier Spielbezirken ausgetragen. In diesem Jahr war Ostsachsen mit der Ausrichtung betraut worden. Da der Radeberger SV schon einige Erfahrung in der Organisation solcher Events hat, war es nur logisch, dass sich die Radeberger Handballer darum bewarben. Organisationschefin Grit Wende vom RSV hielt bei der Vorbereitung die Fäden in der Hand und unterstützte dabei den Verantwortlichen vom Handball-Verband Sachsen (HVS).

Acht Mannschaften waren schließlich in der Bierstadt am Start: Der VfB 1999 Bischofswerda und der SV Koweg Görlitz aus Ostsachsen, aus Sachsen-Mitte der HSV Dresden und der HSV Weinböhla, aus Leipzig die DHfK Leipzig und der SC Markranstädt und aus Chemnitz die NSG NH/EHV Aue und die NSG Westsachsen. Es wurde allerdings nicht nur Handball gespielt, sondern auch Aufsetzer-Ball – eine Abwandlung vom Handball – und ein Vielseitigkeits-Parcours stand bereit. Es waren also auch Geschick, Beweglichkeit und Schnelligkeit gefragt.

RSV-Trainer Mirko Schulz: „Es gab viel zu tun, um die Meute von Kids zu betreuen. Doch alle Mannschaften hatten schon Erfahrung und so lief alles gut ab. Spaß an der Bewegung und am Spiel waren das Ziel.“ Nach einem langen Tag nahm HVS-Präsident Uwe Vetterlein gemeinsam mit Ronny Jurk (Vorsitzender Ostsachsen) die Siegerehrungen vor und würdigte die gezeigten Leistungen mit Preisen, Medaillen und Teilnehmer-Urkunden. (ms)

zur Startseite