Spielezeit im Schloss Die neue Lauensteiner Sonderausstellung zeigt Würfelspiele. Darunter sind echte Raritäten.

Jakob Gloger sammelt seit seiner Grundschulzeit Würfelspiele. Zwei besonders schöne Exemplare aus den 1920er-Jahren hält der Leipziger in der Hand. Diese und weitere Würfelspiele sind ab dem kommenden Sonnabend in der neuen Sonderausstellung auf Schloss Lauenstein zu sehen. © Egbert Kamprath

Wer Jakob Gloger nach seinem Hobby fragt, bekommt eine Antwort, die überrascht. Denn der junge Leipziger sammelt Würfelspiele und Spielwürfel. „Einige halten mich für sonderbar“, sagt er. Wer seine Sammlung gesehen hat, ändert rasch seine Meinung. Denn das wohl älteste Spiel der Menschheit steckt voller Überraschungen und Geschichten. Davon können sich die Osterzgebirgler ab dem kommenden Sonnabend selbst überzeugen. Der Lauensteiner Museumsleiterin Gabriele Gelbrich ist es gelungen, den jungen Mann mit seiner Sammlung für eine Sonderausstellung in Lauenstein zu gewinnen. „Spielen und Weihnachten, das passt gut zusammen“, erklärt sie. Sie kann sich noch gut an die lustigen Spieleabende mit ihren Geschwistern erinnern. Ähnlich dürfte es den Besuchern gehen, die in den Vitrinen das ein oder andere Würfelspiel entdecken, mit dem sie selbst einmal gespielt haben.

Nicht jeder Würfel hat Ecken und Kanten







Doch nicht nur das ist zu sehen. Der Leipziger, der seit seiner Grundschulzeit sammelt und sich inzwischen auch wissenschaftlich mit dem Thema befasst, hat den Versuch unternommen, die Kulturgeschichte des Würfelspiels zu dokumentieren. Um es gleich vorwegzunehmen: Das ist ihm gelungen, obwohl in Lauenstein nur etwa 300 seiner insgesamt 10 000 Exponate zu sehen sind. Sein ältester Würfel ist ein griechischer Spielstein aus Tierknochen. „Dieser stammt aus der Zeit um 300 bis 500 Jahre vor Christus. So genau lässt sich das nicht sagen“, erklärt Jakob Gloger. Das gilt auch für die römischen Soldatenwürfel, die in der Vitrine zum Thema Würfel und Religion zu sehen sind. Darin fanden auch die Würfel Platz, mit denen man sich ein Tischgebet erwürfeln kann.

Der Leipziger spart auch die dunklen Kapitel des Würfelspiels nicht aus. Damit wurden Kinder und Erwachsene verführt. In der Zeit des Zweiten Weltkrieges wurden Spiele mit Titeln wie „Wir fahren und fliegen gen England“ und das „Adler-Luftverteidigungsspiel“ verkauft. Die wahren Schätze aus dem Fundus von Jakob Gloger sind im dritten Raum zu sehen. Hier zeigt er den vermutlich ältesten Würfelautomaten mit Geldeinwurf. Gebaut wurde er 1892 in den USA. Gleich daneben steht ein ähnlicher Automat, der in Deutschland montiert wurde und fast genauso alt ist. Das wohl wertvollste Ausstellungsstück ist der vergoldete Spielautomat, der vor mehr als 250 Jahren vom damaligen Gold- und Silberschmied des englischen Königshauses gebaut wurde. Jakob Gloger hat ihn in einem englischen Auktionshaus gefunden und nach langen Verhandlungen nach Leipzig geholt. Der Automat zeigt ein Relief von Georg III., der am 4. Juni 1738 geboren wurde.

Wie in Museen üblich, befinden sich auch bei dieser Ausstellung die meisten Objekte in Vitrinen. Aber gerade bei dieser Schau werden viele Besucher in Versuchung kommen, einen der Würfelautomaten auszuprobieren. Doch das ist nicht möglich. Dennoch können die Besucher erleben, wie die Minigeräte funktionieren. Denn im Eingangsbereich der Sonderausstellung wird ein sechsminütiger, kurzweilig gestalteter Film gezeigt, in dem die Funktionsweise gezeigt wird.

Gabriele Gelbrich hofft, dass die Ausstellung viele Besucher nach Lauenstein lockt. Schließlich sind hier mehrere Objekte – wie der älteste Würfelautomat mit Geldeinwurf – zum ersten Mal öffentlich zu sehen. Und das bis März. Bis dahin soll es noch einige Zusatzveranstaltungen geben. So wird der Ausstellungsmacher, der übrigens Betriebswirtschaft studiert hat und derzeit in der Verwaltung eines Freien Trägers in Leipzig arbeitet, auch zu Führungen nach Lauenstein kommen.

Sonderausstellung „Gott würfelt nicht – der Rest der Menschheit schon“ 26. November bis 26. März,

Eröffnung am 26. November, 11 Uhr, ab 14 Uhr Würfelspiele und kleines Würfelturnier für Groß und Klein

zur Startseite