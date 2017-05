Spielerischer Stadtspaziergang Die Grafikerin Catherine Bott führt Dresdner durch ihre Heimat – mit ganz besonderer Anleitung, Witz und Stift.

„Dampfer versenken“ heißt eine Aufgabe in Catherine Botts Stadtführer „Mach’s in Dresden“. Ist aber lieb gemeint. © René Meinig

Smileys für die Neustadt? Buh-Daumen für die Altstadt? Oder andersrum? Auf welche Elbseite sich der Dresdner schlägt, das vertraut er seinem kleinen Begleiter an. Er ist 12,5 Zentimeter breit, 18,7 Zentimeter hoch und zwei Zentimeter dick. Echte Modelmaße für ein Buch.

„Mach’s in Dresden“ heißt es und ist kein geografischer Sexualratgeber. Dennoch setzt die Broschüre auf eine sehr intime Beziehung zur Stadt. Die soll der Leser – oder eher Nutzer – mit seinem viel-seitigen Kumpel noch besser kennenlernen, ganz egal, ob er neu hier oder schon eingebürgert ist. Das Konzept stammt von den Marco-Polo-Stadtführerexperten. Der Verlag gibt die interaktive Reihe „Mach’s in...“ zugeschnitten auf verschiedene Städte in Deutschland und anderen deutschsprachigen Ländern heraus. Sie richtet sich vor allem an Jugendliche und junge Erwachsene, die ihrer Heimat mit dem ungewöhnlichen Stadtführer eine Mischung aus Poesiealbum, Tagebuch und Fotocollage widmen – einfach für sich selbst. Spaß daran haben dürften Dresdner, Münchner, Kölner, Wiener, Berliner, die, die sich für Studium oder Job gerade in einer der Städte niedergelassen haben, oder solche, die sich schon auskennen und tausendmal besuchte Orte mit neuen Augen sehen wollen. Auch immer wiederkehrende Gäste haben eine Chance, früher oder später alle Aufgaben im Buch gelöst zu haben.

Um die geht es nämlich: Der „Macher“ absolviert insgesamt rund 100 Stationen und gibt ihnen seine persönliche Note. Ausgedacht, gesammelt, im Buch verewigt hat sie Catherine Bott. Zumindest für die Dresdner Ausgabe. Die Autorin ist 26 Jahre alt und hat in Dresden Grafikdesign studiert. Ihre langen Haare fallen mittelgescheitelt glatt am dunklen Brillenrahmen vorbei über die Schultern. Jeansjacke und derbe Ledertasche. Catherine ist in einer kleinen Gemeinde bei Hannover aufgewachsen und kam zum Studium zunächst nach Jena: Lehramt für Mathe und Chemie. „In der Schule waren das meine Lieblingsfächer“, sagt sie, „aber an der Uni bin ich damit nicht glücklich geworden.“ In Dresden fand sie das Richtige für sich und wurde Grafikdesignerin. Als solche hat sie schon früh eine eigene Firma gegründet, zusammen mit ihrem Freund. Die beiden kennen sich vom Studium. Sie beherrscht die Form, er den Inhalt: Gemeinsam bilden sie das „Studio 128“ für Grafikdesign und Marketing, gegründet direkt nach dem Studium. Sie waren jung und unerschrocken und brauchen das Geld. Noch ohne Kinder und größere Verpflichtungen wollten es die beiden auf den Versuch ankommen lassen. Mehr als scheitern konnten sie ja schließlich nicht.

Immerhin ein Dutzend Kunden betreut das Paar inzwischen. Catherine Bott arbeitet zudem 25 Stunden die Woche in der Öffentlichkeitsarbeit des Universitätsklinikums Dresden, betreut Web-Auftritte, bereitet Tagungen mit vor. Dass sie nun ihr erstes Buch in den Händen hält, verblüfft die junge Frau. Das ging alles so schnell. „Meine ehemalige Professorin der Fachhochschule hat mir die Ausschreibung ans Herz gelegt“, erzählt Catherine. Kurzentschlossen bewarb sie sich bei dem Verlag. Zwei Monate Zeit blieben, um Dresden neu oder altbekannt zu entdecken, Orte, Persönlichkeiten, Veranstaltungen und Stadtgeschichten unterhaltsam zu mischen. „Ich selbst lebe seit fünf Jahren hier und kenne mich inzwischen gut aus“, sagt Catherine Bott. Trotzdem waren Freunde und Bekannte wichtige Berater.

„Verpasse dem Dresdner Wappen eine neue Farbkombi!“, „Lass dich von einem Freund mit barocker Haarpracht porträtieren!“, „Schreib den besten Witz von Olaf Schubert auf!“, so zum Beispiel lauten Aufgaben. Ein Spiel der Eislöwen und Schloss Wackerbarth soll besucht werden, eine Kneipentour durch die Neustadt ist unerlässlich und OB Dirk Hilbert bekommt ein paar Dreadlocks verpasst.

