Spielende Integration in Freital Der Hainsberger Sportverein veranstaltet am Sonnabend ein besonderes Turnier für Nachwuchsfußballer.

Candido Mahoche hat das Integrationsturnier beim Hainsberger SV organisiert. © Archiv: Oberthür

Beim Fußballspielen gemeinsam um den Sieg kämpfen, miteinander ins Gespräch kommen und Vorurteile abbauen – das ist die Idee eines Integrationsturniers für Nachwuchsfußballer. Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr ihre Premiere feierte, gibt es am Sonnabend nun die Neuauflage. Bei dem Hallenturnier treten rund 130 Kinder an – in der ersten Runde am Vormittag fünf Mannschaften mit Kindern im Alter zwischen vier und fünf Jahren, in der zweiten Runde am Nachmittag sechs Mannschaften der F-Jugend mit Kindern, die zwischen fünf und sechs Jahre alt sind. Für das Turnier war auf breiter Ebene geworben worden. Rückmeldungen kamen unter anderem aus Freital, Dresden und Pirna. Die Teilnahme ist für die Kinder kostenlos. Die Unkosten werden aus Spenden und von den Veranstaltern, dem Hainsberger Sportverein, der Stadt Freital und dem Landessportbund, gedeckt. Auch dank der Unterstützung von Dynamo Dresden können sich die Sieger auf tolle Preise freuen – darunter zwei von allen Spielern des Zweitligisten handsignierte Trikots. Die Veranstaltung findet in der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule, Richard-Wolf-Straße 1, statt.

Eröffnet wird das Turnier um 10 Uhr vom Vorsitzenden des Hainsberger Sportvereins, Jörg Schneider, Martina Spindler, der Projektverantwortlichen „Integration durch Sport“ beim Landessportbund, und Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg. Interessierte Zuschauer sind willkommen.

Organisator des Turniers ist Candido Mahoche. Der gebürtige Mosambikaner kam 1980 als Gastarbeiter nach Deutschland und lebt seit 1982 in Freital. Schon viele Jahre engagiert sich der 58-Jährige, der als Braumeister bei Feldschlösschen arbeitet, ehrenamtlich in der Stadt. Er ist unter anderem Nachwuchstrainer und Integrationsbeauftragter beim Hainsberger Sportverein und sitzt für die CDU im Freitaler Stadtrat. (SZ/win)

zur Startseite