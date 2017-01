Spielend neue Texte lernen Spannung ist garantiert beim neuen Stück der Theater-AG des Lessing-Gymnasiums. Schon beim Probelager geht es heiß her.

Tom Herzog (links) spielt in „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt den Möbius. Die Theater-AG des Lessing-Gymnasiums probt das Stück auf Gut Gödelitz. © André Braun

Zärtlich berührt Tom Herzog die Wange von Maxi Richter, die ihm vor einem Augenblick erst ihre Liebe gestanden hat. „Du hast ja Tränen in den Augen“, flüster er. „Du auch“, erwidert sie. Das junge Liebespaar schaut sich tief in die Augen, schwelgt schon in großen Träumen für die gemeinsame Zukunft— und dann packt Tom Maxi plötzlich mit beiden Händen an der Gurgel und beginnt, sie zu würgen. Maxi weiß nicht, wie ihr geschieht, erschrocken und fassungslos versucht sie vergeblich, sich aus dem Griff Toms zu befreien.

Die letzte Hoffnung auf eine Wendung der Situation scheint zu vergehen, als eine danebenstehende Frau fordert: „Tom, das geht besser, wie willst du denn so jemanden erdrosseln? Fester zupacken!“ Doch damit bricht der Bann der Szene. Tom lässt von Maxi ab, beginnt zu lachen und hilft ihr wieder auf die Beine. Auch unter den Umstehenden bricht Heiterkeit aus. Schließlich entsprang die Szene nicht dem bösen Willen Toms, sondern der Komödie „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt. Tom spielt darin einen Physiker, der eine gefährliche Entdeckung geheim halten will. Deshalb stellte er sich geisteskrank und ließ sich in ein Irrenhaus einsperren . Seine Krankenschwester, gespielt von Maxi, stellte für ihn eine Gefahr dar, weil sie ahnte, dass Tom gar nicht verrückt ist, und sich in ihn verliebte. Also brachte er sie um.

Daniele Sturm, die zusammen mit Tommy Greim die AG leitet, erklärt: „Wir haben uns dieses Schuljahr für Die Physiker entschieden, weil es ein anspruchsvolles Stück ist. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Sprache, weniger auf dem Spielen. Das wollten wir mal ausprobieren.“ Zur Theatergruppe gehören zurzeit 14 Schüler, von denen der Großteil auch beim alljährlichen Probelager dabei ist. „Das Probelager auf Gut Gödelitz ist seit mittlerweile sieben Jahren zur Tradition geworden. Es ist immer wieder schön, hierher zu fahren, auch weil die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Gutes so super klappt“, so Daniele Sturm.

Auch Zehntklässler Tom und Achtklässlerin Maxi, die beide das erste Mal mit beim Probelager sind, macht es Spaß. „Wir sind beide erst dieses Schuljahr zur AG dazugekommen, und da ist es schön, jetzt mal zwei Tage lang die anderen Teilnehmer besser kennenzulernen“, so Tom. Maxi ergänzt: „Und es hilft auch, wenn man sich zwei Tage mal richtig Zeit nimmt für das Stück. Wenn man spielt, wird der Text, den man lernen muss, verinnerlicht, sodass es leichter ist, sich ihn zu merken.“ Wer sich das Stück anschauen möchte, muss sich noch bis Juni gedulden. Dann beginnen die ersten Aufführungen im TiB des Theaters Döbeln. Die Theater-AG trifft sich mittwochs nach der Schule im Theaterkeller des Lessing-Gymnasiums, interessierte Schülerinnen und Schüler sind immer willkommen.

