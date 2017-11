Spielend eine andere Sprache lernen Großschönauer und Varnsdorfer Kinder treffen sich regelmäßig, basteln und unternehmen viel gemeinsam.

In der Kindertagesstätte „Kinderland“ in Großschönau basteln tschechische und deutsche Kinder im Rahmen eines Projekts miteinander. © Rafael Sampedro

Großschönau. Spielend lernen Großschönauer Kinder gerade innerhalb eines deutsch-tschechisches Projektes die Sprache ihres Nachbarlandes etwas kennen. Vor wenigen Tagen haben sich die Kinder der Kita „Kinderland“ im Textildorf in ihrer Einrichtung mit gleichaltrigen Spielgefährten eines Kindergartens im tschechischen Varnsdorf getroffen. Die monatlich wechselnden Treffen stehen seit Januar 2017 immer unter einem Thema, berichtet Roxana Wegener vom Kreisverband Oberlausitz der Arbeiterwohlfahrt (Awo).

Diesmal haben sich die Erzieher mit den Kindern in der Awo-Kindertagesstätte in Großschönau verschiedenen Berufen gewidmet. Eltern und Großeltern sind dazu eingeladen worden, um ihnen ihre Berufe vorzustellen. Dabei haben unter anderem die typischen Farben der Bekleidungen eine Rolle gespielt, schildert Frau Wegener.

Auf drei Berufe konnten die Kinder besonders eingehen. Ein Vater ist Feuerwehrmann, eine Mutti Bundespolizistin und eine Oma Ärztin. Sie sind in ihren Uniformen beziehungsweise ihrer Dienstkleidung in die Kita gekommen, berichtet die Leiterin vom „Kinderland“ in Großschönau, Peggy Kuttner. Auf Blättern sollten die Kinder dann unter anderem die Uniformen in der jeweiligen Farbe ausmalen.

Ziel des Projektes ist es, in den grenznahen Orten die nachbarschaftlichen Beziehungen auszubauen und das Lernen der anderen Sprache schon ab dem Kindergartenalter zu ermöglichen. An dem von der Europäischen Union geförderten grenzüberschreitenden Projekt nehmen neben der Kita „Kinderland“ in Großschönau auch die Kindertagesstätten „Lauschezwerge“ in Waltersdorf und „Spreequellspatzen“ in Neugersdorf teil. Die Kinder sollen mit dem Projekt bis zur Einschulung begleitet werden.

Jeden Monat treffen sie sich zum Spielen und Basteln in einer ihrer Einrichtungen oder zu gemeinsamen Ausflügen, Exkursionen und Aktivitäten. Diese umfassen Themen wie Familie, Tiere, Sport und Natur. Die Kinder lernen dabei verschiedene Bezeichnungen, Wörter und Lieder. Dies geschieht im Wechsel in Deutschland und in Tschechien. So werden auch gleichzeitig Sitten, Bräuche und Feste des Nachbarlandes vermittelt.

