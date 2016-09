Spielen verboten Seit Monaten dürfen die Kinder den Nordhof der Diesterweg-Grundschule nicht betreten. Doch eine Lösung ist in Sicht.

Nur mal fürs Foto: Traurig stehen Florian, Jessie, Jenni und Mara (v.l.) im Sommer am Klettergerüst auf dem Nordhof der Diesterweg-Grundschule in Copitz. Offiziell benutzen dürfen sie es wegen der unvollendeten Sanierung des Areals noch nicht. © Archiv: Kristin Richter

Eine riesige Glasfront im Foyer der Diesterweg-Grundschule in Copitz gibt den Blick auf den nördlichen Schulhof frei, jenseits der Türen liegt ein verwaistes Areal, ein bisschen Schotter ist provisorisch breitgeschoben, hier und da sprießt ein wenig Gras, weiter hinten steckt ein verlassenes Klettergerüst im Sand. Schüler drücken sich regelmäßig die Nasen an den Scheiben platt und gucken sehnsüchtig auf die leere Fläche. Raus dürfen sie nicht, mehr als anschauen ist derzeit nicht drin. Und genau das ist das Problem. Seit im April die Bauarbeiter vom Gelände verschwanden, liegt der Nordhof brach, unfertig, unpassierbar. Zuvor hatten die Handwerker im ersten Teil des ersten Bauabschnittes den Sockel der Schule gegen Nässe abgedichtet, einen neuen Fettabscheider für die Küche eingebaut, den Brandschutz verbessert und die Sanierung der Elektroanlagen vorbereitet. Als alles fertig war, rückten sie ab. Geplant war das in dieser Form aber nicht.

Pirna hätte es gern gesehen, wenn sich die Folgearbeiten nahtlos angeschlossen hätten. Weil der Fördermittelgeber aber die Zuschüsse für den zweiten Teilabschnitt noch nicht freigegeben hatte, ruht die Baustelle bis jetzt, wahrscheinlich dauert es auch noch eine ganze Weile, ehe es weitergeht. Der Grund für dieses Dilemma liegt aber schon in einer früheren Entscheidung. Weil das 1964 erbaute Schulhaus inzwischen in die Jahre gekommen war, sollte es modernisiert werden. Als problematisch dabei erwies sich aber, für die Sanierung der Bildungsstätte ein einheitliches Förderprogramm aufzutreiben. Aus eigener Kraft konnte Pirna das Projekt nicht stemmen, zu sehr drückten bereits die Kosten anderer Vorhaben, die die Stadt ohne Zuschüsse in Angriff genommen hatte – beispielsweise den Neubau der Gauß-Oberschule auf dem Sonnenstein.

Im vergangenen Jahr votierte der Stadtrat dafür, die Diesterweg-Grundschule von 2015 bis 2019 umfassend zu modernisieren, rund 3,3 Millionen Euro sind dafür insgesamt eingeplant. Um das Projekt zu verwirklichen, setzt Pirna auf die Politik der kleinen Schritte. Stück für Stück soll das Schulhaus moderner werden. Doch wie sich jetzt mit dem Bauverzug zeigt, hat die kleckerweise Sanierung durchaus ihre Tücken. Und der Unmut wächst gewaltig.

Seit Monaten schon laufen viele Eltern Sturm gegen die aus ihrer Sicht beengenden Platzverhältnisse. Weil die Schülerzahl steigt und überdies Flüchtlingskinder in Regelklassen integriert werden, müssen seit diesem Schuljahr alle etwas zusammenrücken, einige Hortzimmer müssen daher doppelt belegt werden. Mehrfach demonstrierten die Eltern gegen die Zustände, und beim jüngsten Protest kochte auch die Problematik des Bauverzuges auf dem Schulhof wieder hoch. Die Eltern drängten darauf, dass das Gelände rasch fertig wird. Und inzwischen ist eine Lösung in Sicht.

Bürgermeister Eckhard Lang sagte den Eltern zu, dass der Nordhof noch in diesem Jahr gepflastert werden soll. Die Arbeiten könnten im Herbst beginnen, ob die Fachleute allerdings noch vor dem Jahreswechsel damit fertig werden, hänge stark vom Wetter ab. Pirna finanziert diese Arbeiten zunächst aus eigener Tasche, weil die Fördermittel zwar beantragt, aber noch nicht bewilligt sind. Wie es danach mit der Schulsanierung weitergeht, hänge nach Auskunft des Baubürgermeisters davon ab, wann die dringend benötigten Zuschüsse fließen. Mithilfe der Gelder müssen im zweiten Teilabschnitt des ersten Bauanschnittes noch Arbeiten im Bereich Küche und Speisesaal erledigt sowie das Außengelände fertiggestellt werden. Laut des Entwurfs des neuen Doppelhaushaltes für die beiden nächsten Jahre sollen 2017 rund 615 000 und 2018 rund 277 000 Euro in die Modernisierung der Diesterweg-Grundschule fließen.

