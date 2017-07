Spielen statt streiken Die Ortsgruppe von Verdi feiert ein Sommerfest und hält somit Kontakt zu den Mitgliedern der Region. Die sehen sich eher selten.

Hannah lässt sich beim Basteln von Verdi-Ortsgruppenchefin Ramona Lässig, verkleidet als Hexe, über die Schulter schauen. © André Braun

Der Name einer Gewerkschaft macht oft dann die Runde, wenn es darum geht, Interessen eine Berufsgruppe zu vertreten. Häufig wird der dann im Zusammenhang mit einem Streik genannt. Doch darum ging es am Sonnabend auf dem Gelände der Döbelner Pferdebahn nicht. Spielen statt streiken war dort angesagt. Ortsgruppen-Vorsitzende Ramona Lässig zum Beispiel hatte sich als Hexe verkleidet und lud die Kinder zum Malen ein. Andere Mitglieder betreuten den Info-Stand, wieder andere drehten auf dem Grill die Würste, mit denen sich die Besucher stärken konnten.

Einige fanden wohl auch durch den gut angenommenen Fahrtag der Döbelner Pferdebahn den Weg zu den Gewerkschaftern. „Die Verdi-Ortsgruppe gibt es jetzt seit acht Jahren, seit sechs Jahren bin ich die Vorsitzende“, erzählt Ramona Lässig. Mit genauen Zahlen, wie viele Männer und Frauen sich in der Region in der Gewerkschaft organisiert haben, kann sie nicht aufwarten. Gesicherte Erkenntnisse gibt es nur über den Bezirk Chemnitz-Erzgebirge. Der zählt rund 19 000 Mitglieder, darunter auch die Döbelner.

Zu den Veranstaltungen vor Ort kommen nach Angaben des Ortsvorstandes zwischen 20 und 55 Verdi-Mitglieder. „Je nachdem, wem das Thema anspricht“, sagen die Vertreter des Vorstandes. Sie laden für September noch zu einem Wandertag ein. Das Sommerfest hat inzwischen schon Tradition. Nur im Hochwasserjahr 2013 fiel es im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. In Vorbereitung der Bundestagswahl gab es im Frühjahr schon eine Informationsveranstaltung mit dem Landtagsabgeordneten Henning Homann. Außerdem stehen jährlich noch zwei reguläre Mitgliederversammlungen an.

Die Gewerkschaft Verdi sieht sich als Interessenvertreter der Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, von Transport-, Telekommunikations- und Dienstleistungsunternehmen. Wer organisiert ist, bekommt Hilfe, etwa bei Fragen zu Tarifen oder zur Rente. Der Service reicht sogar über das Berufliche hinaus und in den Freizeitbereich hinein. Sich aktiv einmischen, da eine Belegschaft Probleme mit dem Arbeitgeber hatte, das mussten die Döbelner Verdi-Vertreter noch nicht. Trotzdem gehen sie regelmäßig in Unternehmen. „Ja, zum Frauentag“, sagt Ramona Lässig lächelnd. Dann gebe es jedes Jahr Blumen für die Frauen in verschiedenen Einrichtungen.

Kontakt zu Ramona Lässig unter Tel. 0152 34185502

