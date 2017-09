„Spielen ist etwas, das man miteinander macht“ Spiele sind nicht nur etwas für Kinder. Das zeigt sich am Sonnabend wieder bei der Spielenacht auf dem Ostritzer Marktplatz.

Cäcilia Schreiber vom Verein FamilyGames will Menschen fürs Spielen begeistern. © privat

Der Ostritzer Verein FamilyGames lädt am heutigen Sonnabend zur Spielenacht auf den Markt ein. Über Hundert Spiele bringen die Vereinsmitglieder mit. Warum man als erwachsener Mensch überhaupt spielen sollte, erklärt Cäcilia Schreiber.

Frau Schreiber, was ist Ihr Lieblingsspiel?

Im Moment gerade Potion Explosion, zu deutsch also Zaubertrank-Explosion. Es ist ein Strategiespiel, aber nicht so verkopft. Es ist sehr kurzweilig. Aber es gibt so eine breite Masse guter Spiele.

Was macht ein gutes Spiel denn aus?

Das kommt auf die Spieler an. Manche wollen einfach nach der Arbeit den Kopf frei bekommen. Auf der anderen Seite gibt es auch Vielspieler, also Familien oder Freundeskreise, bei denen ein Spiel ein abendfüllendes Programm ist. Ein gutes Spiel muss auf jeden Fall für alle Beteiligten bis zum Schluss spannend und unterhaltsam sein.

Wie viele Spiele bringen Sie heute mit?

Über hundert. Wir haben die Klassiker dabei, also Mensch ärgere dich nicht, Skat und Rommé. Wir bringen aber auch viele Neuerscheinungen der Verlage aus dem Frühjahr dieses Jahres mit. Viele Spiele sind heute nicht mehr für kleines Geld zu haben. Heute Abend können die Gäste einfach mal ausprobieren, was ihnen gefällt. Für den Fall, dass es regnet, haben wir Partyzelte aufgebaut, in die man sich verkriechen und weiterspielen kann.

Warum sollte ich als erwachsener Mensch denn überhaupt spielen?

Spielen ist etwas, das man miteinander macht. Spielen bedeutet für mich ein unbeschwertes Zusammensein. Statt alleine vor Fernseher oder Computer zu entspannen, kommt man zusammen. Für mich ist das ein wichtiger Punkt. Mal ganz abgesehen von den wissenschaftlichen Untersuchungen, die zeigen, dass das Spielen nicht nur soziale, sondern auch geistige Kompetenzen fördert.

Gespräch: Susanne Sodan

Stadt-Land-Spiel!: ab 17 Uhr, Markt Ostritz.

