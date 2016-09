Spielen gegen Aggression Die Förderschule in Ehrenberg organisiert spezielle Schulprojekte. Dabei geht es auch um Gewalt.

Das Anti-Gewalt-Projekt an der Förderschule Ehrenberg hält für die Schüler der beiden sechsten Klassen eine besondere Herausforderung bereit. Sie proben für ihr Schattentheaterstück, welches sie am Freitag vor allen Schülern aufführen. © Dirk Zschiedrich

Auf den ersten Blick ist alles schwarz. Neonfarbene Objekte wie Fische und ein Regenschirm scheinen im Dunkeln zu schweben. Erst bei näherem Hinsehen erkennt man hinter den Figuren Hände, Füße, Augen. Das ist Schwarzlichttheater. Und es ist Teil des Anti-Gewalt-Projektes an der Förderschule Ehrenberg, welches traditionell vor den Herbstferien stattfindet. Die Sechstklässler der Förderschule sollen lernen, sich zu bewegen und sich auszudrücken, auch wenn sie nicht zu sehen sind. Ein Schritt in die Anonymität? Keineswegs. Denn sie lernen bei dem Stück auch, aus eben dieser herauszutreten und sich zu wehren, wenn es sein muss. Elke Leupold probt mit ihnen seit einigen Tagen. Am Freitag zum Abschluss des Projektes werden sie das Stück dann allen Schülern vorführen.

Das Schattentheater ist aber nur ein Teil des Anti-Gewalt-Projektes. Koordinatorin Bärbel Ziemann, die stellvertretende Schulleiterin, hat gemeinsam mit dem Schulförderverein in diesem Jahr verschiedene Referenten gewinnen können. „ Es ist wichtig, dass in den Schulen – egal in welchen – immer wieder trainiert wird, wie man zum Beispiel mit wörtlicher oder körperlicher Gewalt richtig umgehen kann. Wichtig sind aber auch die Kenntnisse darüber, welche Möglichkeiten es gibt, sich dagegen zu schützen“, sagt Bärbel Ziemann. So geht es in dem Projekt unter anderem auch darum, welche Ansprechpartner den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stehen, wenn sie schulischer, aber auch häuslicher Gewalt ausgesetzt sind.

Das ganze Thema sei heute aktueller denn je, steht für Bärbel Ziemann fest. Denn die Hemmschwelle zur Gewalt werde überall immer geringer. Und dem setzt die Förderschule mit ganz unterschiedlichen Themen entgegen. Wieder mit dabei ist der Arbeiter-Samariter-Bund Neustadt als Kooperationspartner der Schule wie auch das Präventionsteam der Polizeidirektion mit den Themen Drogen und aktuell auch Cyber-Mobbing, also Hänseleien im Internet. „Wir versuchen natürlich spezielle Entwicklungen aufzugreifen, um den Schülern auch Wege aufzeigen zu können, gar nicht erst in bestimmte Fallen zu geraten, wie zum Beispiel Cyber-Mobbing“, sagt die stellvertretende Schulleiterin.

Neu ist auch die Zaubershow „Das zauberhafte Dinner der kleinen Sophie“, eine Geschichte über Freundschaften. Die siebenten und achten Klassen schließen Bekanntschaft mit dem Freiherrn von Knigge. Und da geht es nicht nur ums Tischdecken, sondern ganz konkret um Höflichkeitsregeln. Denn auch die gehören mit zum respektvollen Umgang untereinander. Den Referenten wie den Lehrern geht es in den Angeboten darum, nicht nur den Finger zu heben. Vielmehr sollen die Schüler bei Begegnungen Erfahrungen entwickeln. Deshalb war auch bereits Laila Domscheit zu Gast, deren Kind drogensüchtig war. Sie hat aus ihrem Buch „Geliebtes Drogenkind“ vorgelesen und ganz lebensnah die Situation geschildert, wenn Familienmitglieder drogenabhängig werden.

Um Gewalt-Prävention ging es bei den Angeboten der Aktion Zivilcourage, die wieder mit in der Förderschule war, wie auch der Karate-Verein Kaku Dojo. Die Kinder der dritten und vierten Klassen konnten bei ihm einige Grundlagen trainieren, um sich notfalls auch selbst verteidigen zu können. Die siebenten Klassen besuchen das Solivital in Sebnitz. Die achten Klassen verbinden das Projekt mit einem Berufsvorbereitungstag. Dazu waren sie beim ASB in Neustadt zu Gast, um zum Beispiel mehr über Pflegeberufe zu erfahren. Am Ende haben sie die Aufführung des Stückes „Der kultivierte Wolf“ gesehen und mehr über den Umgang miteinander erfahren. Die neunten Klassen werden traditionell die Gedenkstätte in Pirna-Sonnenstein besuchen. „Wir haben in diesem Jahr ebenfalls wieder versucht, die Angebote auch altersgerecht abzustimmen. Das ist nicht immer einfach. Doch es gelingt, da wir bei unserem Projekt auch viel Unterstützung erfahren“, sagt Bärbel Ziemann.

