Spielen „Friday in June“ zum Weißwasseraner Stadtfest? Stadtverein und Mobile Jugendarbeit wollen die Leipziger Band im Juni nach Weißwasser holen.

Beim Stadtfest Weißwasser steigt auch schon mal das Maskottchen des Tierparks ins Karussell. © Rolf Ullmann

Weißwasser. Anfang November vergangenen Jahres traten sie gegen „The Mean Machines“ aus Weißwasser an, nun sollen sie beim diesjährigen Stadtfest spielen: die Musiker der Leipziger Formation „Friday in June“. Wie Stadtfest-Mitorganisator Timo Schutza von der Mobilen Jugendarbeit vor Kurzem bestätigte, habe man die Band angefragt. „Derzeit laufen Gespräche.“

Die beiden Bands standen sich vor einem halben Jahr im Finale des MDR-Musikwettbewerbs Klick‘ den Star gegenüber. Inder Sendung „MDR um 4“ spielten beide Bands je ein Stück live. Anschließend wählten die Zuschauer per Online-Voting den Sieger. Mit 73,2 Prozent der Stimmen machten die Musiker von „The Mean Machines“ das Rennen und erhielten 2 000 Euro Siegprämie.

Das Stadtfest wird in diesem Jahr vom 9. bis 11. Juni gefeiert. Die Stadtwerke Weißwasser unterstützen das Fest finanziell. Das Versorgungsunternehmen feiert 2017 sein 25-jähriges Bestehen. Die Organisation liegt beim Stadtverein und der Mobilen Jugendarbeit – Orte der Soziokultur. (szo)

