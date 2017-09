Spielen, bis das Licht ausgeht Die Buntewelt birgt so manch neues Spielzeug zum Entdecken. Aber wo sie selbst in Zukunft zu finden sein wird, ist noch offen.

Sebastian Harmel hat in der Neustädter Markthalle ein Spielparadies für Kinder geschaffen. © René Meinig

Erst den bunten Fußtapsen folgen, schnell die Treppe hoch, Papa und Mama an der Kasse lassen, aus den Schuhen raus und erst einmal den Arm um Urs – den Schaukelbär. Um Urs kommt kaum ein Kind vorbei, das in die Buntewelt in der Neustädter Markthalle kommt. Das verrät Sebastian Harmel.

Gemeinsam mit dem 39-jährigen Daniel Conrad hat der 35-Jährige das Spielparadies 2016 für die erste Saison geöffnet. In diesem Jahr kehrten sie Ostern mit ihrer Spielwelt zurück. „Aber wir sind weder ein Spielegeschäft noch ein Spielemuseum. Bei uns soll mit allem gespielt werden“, sagt Harmel. Auch mit einem Tobeland ist die Buntewelt nicht vergleichbar. Es ist ruhiger und die Kinder sind in ihre Spiele vertieft.

Es gibt für die Kinder ab anderthalb Jahre allerhand zum Spielen: Bausteine, Plüschtiere, Brettspiele, Themenwelten wie Dinos oder einen Ponyhof, Auto-

rennen, Drohnen und Kugelbahnen. Mit den letzten beiden spielen auch Papas gern, manchmal den ganzen Tag. „Es ist auch für die Erwachsenen. Es gibt nur zehn Prozent, die es nicht anspricht“, sagt Harmel. Für diesen Fall können Babysitter dazu bestellt werden. Aber die meisten spielen stundenlang. Und am Ende des Tages bitten die Eltern, das Licht auszumachen, sagt Harmel. „Sonst will niemand gehen.“

In der bunten Welt gibt es auch Neuheiten zu entdecken. „Wir haben das Spielzeug der Zukunft“, sagt Harmel. So gibt es Holzpuppen mit Sensoren oder Roboterfußball. Harmel hat auch Prototypen von neu entwickeltem Spielzeug, das noch nicht auf dem Markt ist. Um das zu ermöglichen, testet die Buntewelt die neuen Spielzeuge von Erfindern aus der ganzen Welt, wie Lettland, Korea oder der Schweiz. „Manchmal kommen auch die Erfinder her, um zu sehen, wie mit ihrem Spielzeug gespielt wird, und um es so zu verbessern.“

Das kreative Spielen sei wichtig, erklärt Harmel, der selbst einen 6-jährigen Sohn hat. Ein Spielparadies wie die Buntewelt gibt es bisher in Deutschland nicht. So wurden die beiden Gründer 2016 als Kultur- und Kreativpiloten ausgezeichnet.

„Ich möchte den Kindern nun etwas zurückgegeben“, sagt Harmel, nachdem er 13 Jahre als Offizier bei der Armee war. Zuvor hatte er jedoch Geschichte und Pädagogik studiert. Nun gibt er den Kindern die Möglichkeit, sich in 40 Spielzeugsets auszutoben. So viele sind immer aufgebaut, insgesamt sind es 100. Wie viel Wert die gesamte Spielsammlung hat, kann Sebastian Harmel nicht genau sagen. Aber er verrät, dass es sich um einen fünfstelligen Betrag handelt „Manche kaufen sich ’nen Porsche, wir haben Spielzeug“, lacht Harmel.

Das Sommerende birgt ein Problem

Doch die Buntewelt steht vor einem Problem. Der Herbst naht und damit das Ende ihres Mietvertrags. In sechs Wochen, genau am 21. Oktober, ist Schluss mit Spielen. Dann müssen die Spielsachen die Markthalle verlassen, weil eine andere Veranstaltung die Fläche bezieht. Wo es danach hingeht, ist bisher unklar. Im besten Fall an einen festen Standort, ansonsten wartet das Großlager auf die Spielsachen – ausgerechnet zu der Jahreszeit, in der Kinder einen Ort zum Spielen brauchen.

Schon im letzten Winter haben sich Eltern gewundert, warum die Buntewelt nicht geöffnet hatte, erinnert sich Harmel. „Das will ich nicht noch einmal erleben. Wir bekamen einige Anrufe, wo wir denn wären“, sagt er. Dabei war es da nur für eine Saison geplant gewesen. Die Buntewelt sei gut angekommen, also wäre es Zeit für einen festen Standort.

Nur hat es sich als schwierig herausgestellt, ein neues Objekt zu finden. „Wir sind ein Sonderfall“, sagt Harmel. Die Suche läuft bereits seit Jahresbeginn. Es ist nicht einfach, gute Erreichbarkeit und Bezahlbarkeit noch mit guter Aufenthaltsqualität zu vereinen.

Derzeit verteilt sich die Buntewelt auf 700 Quadratmeter. Um eine neue Fläche mit wenigstens 500 Quadratmetern zu finden, bleiben ihnen nur noch sechs Wochen Zeit. Ansonsten wird ein 40-Tonner die Spielsachen ins Lager bringen – oder in eine andere Stadt. Für die Gründer wäre im Ernstfall auch Berlin oder Leipzig als Standort denkbar. „Aber das wäre der letzte Ausweg“, sagt Harmel, der gern in Dresden bleiben würde. „Es wäre auch eine große Enttäuschung für die Kinder hier.“ Außerdem gehöre die Spielkultur in eine Stadt, die sich als Kulturhauptstadt bewirbt, findet Harmel. Also geht die Suche weiter, noch ist etwas Zeit. „Das große Ziel ist Weiterspielen“, sagt Harmel – auch im Winter. Und am besten in Dresden.

zur Startseite