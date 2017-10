Spielen beim Familientag Spielen, knobeln und staunen – unter diesem Motto sind alle kleinen und großen Kinder mit ihren Familien am Sonntag ins Schloss Krobnitz eingeladen. Auch sonst lohnt sich ein Blick in den www.sz-veranstaltungskalender.com. Dort sind für dieses Wochenende über 70 Veranstaltungen eingetragen.

Der Verein „Family Games“ hat am Sonntag, von 14 bis 17 Uhr, mehr als 50 Spiele im Gepäck und möchte alle Besucher für das Spielen begeistern. Aber es gibt noch viel mehr: Im Obergeschoss der Schmiede spielt das Gitarrenensemble „Saitentrip“ der Kreismusikschule Löbau - vom Volkslied bis Popsong reicht das Programm. Zauberclown Ferdi ist zu Gast auf Schloss Krobnitz. Er entführt euch in das Reich der Wunder und Illusionen. Spiel und Spaß, Gesang und Musik, Clownerie, Ballonmodellage und Mitmach- Zauberei, von allem ist was dabei. Clown Ferdi zwigt Euch auch das Schloss. Es gibt Herbstbasteleien für Jung und Alt, und für das leibliche Wohl ist gesorgt - von Crêpes bis zu Gegrilltem– für jeden Geschmack ist etwas dabei. Der Eintritt kostet drei Euro, für eine Familie mit Familienkarte sechs Euro.

