Spielemesse lockt mehr Besucher als im Vorjahr

19 000 Besucher zählte Messe-Geschäftsführer Ulrich Finger bereits bis Sonntagnachmittag um 15 Uhr. Damit war drei Stunden vor Schluss die Zahl vom Vorjahr erreicht. Ein Wochenende lang verwandelten 132 Aussteller vier Messe-Hallen in eine bunte Spielewelt für Groß und Klein. Darunter waren namhafte Spieleanbieter wie Nintendo, Playmobil und Lego. Erstmals konnten Besucher mittels Videobrillen live in Cockpit von Drohnen oder Rennautos steigen und auf virtuellen Strecken um die Wette fahren oder fliegen. „Es ist sehr schön, zu sehen, dass das Konzept der Spielraum von den Besuchern so gut angenommen wird“, sagt Finger.

Auch im kommenden Jahr soll die Spielemesse wieder nach Dresden kommen. Geplant ist, sie am 3. und 4. November zu veranstalten. (SZ/sh)

