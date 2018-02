Spiele-Abend in der Stadtbibliothek

Hoyerswerda. Zum Spiele-Abend wird für Freitag, den 9. März, ab 20 Uhr in die Stadtbibliothek an der Bonhoefferstraße eingeladen. Teilnehmer können Denk-, Knobel-, Geschicklichkeits-, Strategie-, Glücks-, Risiko-, Party- oder auch Solospiele ausprobieren, ihren Favoriten im Spieleregal der Bücherei finden und gern ausleihen. Denn – digitale Spielwelten hin oder her – hier kriegen Besucher noch – „Auge in Auge“ mit ihrem Gegenüber – Nervenkitzel pur im Kampf um Sieg oder Niederlage, heißt es in der Einladung. Einfach Reinkommen, Zugucken, Mitspielen, Gewinnen… Der Eintritt ist frei. (red/aw)

