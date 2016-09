Spielabsagen sorgen für Ärger Kreisoberligist FSV Oderwitz war in den vergangenen vier Monaten dreimal betroffen. Der Verein fühlt sich vom Fußball-Kreisverband allein gelassen.

Die Oderwitzer Hendrik Dietrich (10) und Torschütze Toni Sikora bejubeln hier einen Treffer im Heimspiel gegen Rietschen-See. Die Oderwitzer haben in der vergangenen Saison in 13 Heimspielen im Schnitt 4,5 Tore geschossen und 0,7 Gegentore hingenommen. Die beiden anderen Heimspiele fielen nach Nichtantritten aus und wurden mit 2:0 für Oderwitz gewertet. © sz thomas eichler

Oderwitz/Landkreis. Alles war vorbereitet – die Sponsoren eingeladen, die Würstchen bestellt, die Bierfässer angeschlossen. Es sollte Ende Juni ein Fußballfest zum Saisonabschluss des FSV Oderwitz werden. Erst das Spiel piel gegen Oppach, dann Vizemeisterschaft feiern. Aber die Oppacher kamen nicht. Sie sagten das Spiel mit der Begründung ab, dass sie keine Mannschaft zusammenbekämen. Tags darauf spielte die Reserve dann zur Sportplatzeinweihung in Großhennersdorf, eine Woche später trat die erste Elf zum Kreispokalfinale in Kodersdorf an.

Das Oderwitzer Fußballfest fiel aus, was nicht nur für traurige Fußballer sorgte, sondern auch für ein Loch in der Kasse. Schließlich hatten die Oderwitzer Werbung gemacht und viele Zuschauer erwartet. Die zahlen normalerweise Eintritt und verzehren am Sportplatz etwas. Meistens Bier und Würstchen – was wieder Geld in die Vereinskasse spült.

Die Oderwitzer hatten im April Ähnliches erlebt. Damals war der GFC Rauschwalde nicht gekommen. Nahezu zeitgleich aber war die Rauschwalder Reserve-Elf in einem zu diesem Zeitpunkt ganz wichtigen Kreisklassen-Aufstiegsduell gegen die Holtendorfer Reserve angetreten und hatte 3:0 gewonnen – mit Unterstützung einiger Spieler aus dem Kader der Ersten.

Als jetzt, am ersten Heimspieltag der Oderwitzer in der neuen Saison, auch noch die Görlitzer NFV-Reserve nicht antrat, platzte den Verantwortlichen in Oderwitz der Kragen. Sportdirektor Jens Grunewald sagt: „Aus sportlicher Sicht ist das respektlos von den nicht antretenden Vereinen. Vielleicht spielen auch unsere Ergebnisse eine Rolle.“ Die Oderwitzer hatten in der Schlussphase der vergangenen Saison hintereinander Kantersiege eingefahren (gegen Schleife 10:0, in Rietschen 5:0, gegen Neueibau 10:0 und in Gebelzig 6:0). Bei Nichtantritten werden die Spiele lediglich mit 2:0 gewertet.

Aber Grunewald geht noch einen Schritt weiter: „Die Vereine können neben der sportlichen Seite auch die finanzielle abwägen. Lohnt es sich, die Fahrtkosten nach Oderwitz auf sich zu nehmen und einigen Spielern vielleicht Einsatzprämien oder Aufwandsentschädigungen für deren Anreise zu zahlen, oder komme ich nicht sogar billiger weg, wenn ich die Strafe für den Nichtantritt begleiche?“ Auf Kreisebene können vom Sportgericht maximal 1 000 Euro Strafe für einen Nichtantritt verhängt werden (siehe Kasten rechts). In der Praxis fallen die Strafen bisher deutlich geringer aus – nach SZ-Informationen für den Oppacher Nichtantritt zum Beispiel 250 Euro. Von dieser Strafe hat im konkreten Fall der FSV Oderwitz nichts. Reginald Lassahn, der Präsident des Kreisfußballverbandes FV Oberlausitz, erklärt: „Die Einnahmen aus allen Strafen, die das Sportgericht ausspricht, gehen in den Haushalt des Kreisverbandes ein und dienen der gesamten Finanzierung. Auch von Dingen, die nicht kostendeckend sind, wie zum Beispiel der Betrieb der Kreisauswahlmannschaften im Nachwuchsbereich.“

Der Verein hat laut Spielrecht die Möglichkeit, Regressansprüche beim Gegner geltend zu machen. Der entsprechende Paragraf erweist sich im konkreten Fall aber als unpraktikabel. Warum, das schildert der Oderwitzer Jens Grunewald so: „Uns sind nach unseren Schätzungen durch die drei abgesagten Heimspiele mindestens 2 500 Euro Einnahmen entgangen. Die resultieren aus den fehlenden Zuschauereinnahmen (drei Euro Eintritt) und den entgangenen Einnahmen aus der Bewirtung. Wir rechnen da mit fünf Euro pro Zuschauer. Wie soll ich denn Belege für etwas liefern, was nicht stattgefunden hat? Die werden laut Spielordnung aber gefordert.“ Im Fall des Oppacher Spieles hatten die Oderwitzer das versucht, die Oppacher hatten den Regressanspruch aber genauso abgelehnt wie danach das Sportgericht – wegen fehlender Belege. Grunewald: „Dabei waren wir nur von Durchschnitts-Zuschauerzahlen ausgegangen, obwohl wir viel mehr erwartet hatten. Für mich ist das Fazit: Wir ersticken im Fußball an der Bürokratie.“

Der Oderwitzer Sportdirektor bezieht den letzten Satz ausdrücklich auch auf die Ablehnung des Antrags durch den Sächsischen Fußballverband, doch noch in die Landesklasse eingeordnet zu werden. Budissa Bautzen II hatte zurückgezogen, plötzlich war ein Platz frei. Der sportliche landesklasse-Absteiger Dresden-Striesen und Oderwitz wollten ihn, der Fußballverband lehnte beide Anträge ab, wegen bestehender Regelungen. Jetzt spielt die Landesklasse Ost mit 13 statt 14 Teams. „Warum keine Relegation mit Hin- und Rückspiel zwischen Dresden-Striesen und uns austragen und mit 14 Mannschaften starten? Das hätte allen geholfen“, fragt Grunewald.

Reginald Lassahn ist für letzteres Problem nicht zuständig. Er sagt: „Das dreimalige Nichtantreten von Gastmannschaften ist tragisch für den FSV Oderwitz. Ich habe auf unserer Staffeltagung zum Saisonauftakt noch einmal an alle appelliert, dass das nicht vorkommen darf.“ Acht Tage später trat die Görlitzer NFV-Reserve in Oderwitz nicht an.

