Fußball Spielabsagen in mehreren Ligen

Symbolbild © Claudia Hübschmann

Großenhain. Der Landesliga-Spitzenreiter hatte ein langes, freies Wochenende. Das für Sonnabend angesetzte Spitzenspiel des Großenhainer FV bei den Kickers Markkleeberg ist „wegen anhaltender Regenfälle und widrigen Platzverhältnissen“ ausgefallen.

Das gleiche Los erwischte in der Landesklasse (Staffel Mitte) den Coswiger FV und TuS Weinböhla. Auch ihre Begegnungen gegen den SV Bannewitz bzw. beim SV Wesenitztal wurden wegen der Regenfälle am Sonnabend kurzfristig abgesagt. Nicht zuletzt fielen gleich mehrere Spiele auf Kreis- und Nachwuchsebene am Wochenende buchstäblich ins Wasser.

Ob es noch in diesem Jahr zu den fälligen Nachholespielen kommt, ist derzeit nicht absehbar. Denn in den meisten Spielklassen ist der Terminplan sehr eng. Zudem planen viele Mannschaften im Dezember bereits die ersten Turniere in der Halle. So wird es wohl zum Jahresende zahlreiche durch Ausfälle verursachte unvollständige Tabellenstände geben. (rt)

