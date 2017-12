Spiel unter besonderen Vorzeichen RB Leipzig empfängt im letzten Gruppenspiel der Champions League einen Gegner, der seinen Fans die Anreise verbietet.

Es droht ein doppelter Abschied. Verpasst RB Leipzig das Achtelfinale in der Champions League, wäre das letzte Gruppenspiel am Mittwoch gegen Besiktas Istanbul auch der letzte Auftritt im frei empfangbaren Fernsehen – für lange Zeit, womöglich für immer. Das ZDF hat beim Pokern um die Übertragungsrechte ab der Königsklassen-Saison 2018/19 verloren, wer die Spiele dann schauen will, muss zahlen.

Aber nicht nur aus diesem Grund steht die Partie unter besonderen Vorzeichen. Die Atmosphäre im Stadion wird eine außergewöhnliche sein. Auf Wunsch von Besiktas wurden keine Tickets an Gästefans verkauft. Anhänger des Vereins hatten in der vorigen Saison beim Europa-League-Viertelfinale bei Olympique Lyon randaliert. Es wurden Feuerwerkskörper gezündet, einige Fans stürmten den Rasen, die Partie konnte erst mit 45-minütiger Verspätung angepfiffen werden.

Die Uefa verhängte eine Sperre für alle europäischen Klubwettbewerbe, setzte die Strafe aber für zwei Jahre zur Bewährung aus. Aus Sorge, im Wiederholungsfall tatsächlich vom lukrativen Pokalbetrieb ausgeschlossen zu werden, verzichtet Besiktas deshalb bei Auswärtsspielen auf die Unterstützung der eigenen Anhänger. Das war in Monaco und Porto bereits der Fall, in Leipzig dürfte es jedoch schwieriger werden, diese Anordnung durchzusetzen.

In Deutschland ist die Zahl türkischstämmiger Einwohner besonders hoch, Auswärtsspiele von Istanbuler Klubs wurden in der Vergangenheit deshalb schon oft zu Heimspielen. Um das zu verhindern, schränkte RB den Kartenverkauf stark ein. Nur wer bereits Ende Mai – und damit lange vor der Gruppen-Auslosung – im Ticket-Online-System des Vizemeisters registriert war, durfte bestellen. Zudem sind die Karten personalisiert und werden beim Einlass stichprobenartig mit einem Lichtbildausweis verglichen.

Die Leipziger Polizei, die das Sicherheitsspiel der Kategorie 1 mit rund 300 Beamten absichern will, rechnet dennoch mit anreisenden Besiktas-Fans. Ob sie ins Stadion kommen, wird sich zeigen. Gesammelt in den Gästeblock dürfen sie auf keinen Fall, der ist komplett für RB-Anhänger reserviert. Knapp 43 000 Zuschauer werden erwartet.

Sie alle müssen auf ein Wunder hoffen, RB ist fürs Weiterkommen auf Schützenhilfe angewiesen – und zwar ausgerechnet auf die von Monaco. Der Klub aus dem Fürstentum ist Gruppenletzter und bleibt es auch. Nur wenn Monaco in Porto punktet, hat Leipzig eine Chance aufs Weiterkommen. Trotz aller Verrücktheiten, die es im Fußball schon gab: Diese Variante ist die unwahrscheinlichste.

Die Rasenballer können darauf hoffen, dass Besiktas keine allzu große Lust verspürt, die bereits feststehende Tabellenführung mit einem weiteren Sieg zu garnieren. Doch selbst ein Leipziger Erfolg würde nur mit Monacos Mithilfe etwas nützen. „Natürlich hätten wir gerne einen Punkt irgendwo mehr geholt, dann hätten wir es selbst in der Hand“, erklärte Sportdirektor Ralf Rangnick. „Wenn wir gewinnen, hätten wir zehn von möglichen 18 Punkten. Mit dieser Bilanz kommst du eigentlich immer weiter.“ Eigentlich. Nur mal zum Vergleich: Verliert Borussia Dortmund bei Real Madrid, werden die Borussen mit gerade einmal zwei Punkten sehr wahrscheinlich zusammen mit Leipzig in die Europa League wechseln.

„Wir werden uns so oder so über einen Sieg freuen. Wenn es für das Achtelfinale reicht, wäre es überragend“, erklärte RB-Trainer Ralph Hasenhüttl. Personell müssen die Leipziger auf die verletzten Leistungsträger Emil Forsberg, Marcel Sabitzer und Dayot Upamecano verzichten.

TV-Tipp: Das ZDF überträgt am Mittwoch ab 20.45 Uhr.

