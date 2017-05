Spiel mit Laserpointer führt ins Krankenhaus

Bei Kodersdorf und in Görlitz klickten die Handfesseln Görlitz. Am Mittwoch hat die Bundespolizei gleich zwei Männer festgenommen, die per Haftbefehl gesucht wurden. Im ersten Fall wurde am Nachmittag ein 39-jähriger Ukrainer von Bundespolizisten an der Tankstelle in Kodersdorf im Rahmen einer normalen Kontrolle aufgegriffen. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg vor. Der Haftbefehl war erst vor knapp zwei Monaten ausgestellt worden, weil der Verurteilte eine vom Amtsgericht Regensburg wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angeordnete Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Seiner Zahlungspflicht kam der Mann nun in Gegenwart der Bundespolizei nach. Er zahlte insgesamt 215 Euro einschließlich Kosten des Verfahrens und ersparte sich damit den vorübergehenden Einzug in eine Justizvollzugsanstalt. Für einen 31-jährigen Görlitzer bot sich diese Möglichkeit nicht. Er war vom Amtsgericht der Neißestadt zur Verbüßung einer Restfreiheitsstrafe verurteilt worden. Nach seiner Festnahme auf dem Marienplatz am Mittwochabend brachte ihn eine gemeinsame Streife des Polizeireviers Görlitz und der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf direkt zur Justizvollzugsanstalt am Postplatz. Dort wird er nun die nächsten 218 Tage verbringen.

Arbeitslohn beschlagnahmt, Aufenthalt beendet Görlitz. Auf dem Autobahnrastplatz „An der Neiße“ wurde am Mittwochabend ein ukrainischer Reisebus von der Bundespolizei angehalten. Bei der Kontrolle der Passagiere fielen zwei Männer aus der Ukraine (23 und 25 Jahre alt) auf. Die beiden waren im Besitz von polnischen Schengen-Visa, die ausschließlich für touristische Zwecke genutzt werden durften. Im Gepäck der Männer fanden sich jedoch Hinweise, die auf einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland hindeuteten. Darüber hinaus bestand aufgrund aufgefundener Aufzeichnungen der Verdacht, dass das Duo schwarzgearbeitet hatte. In der späteren Vernehmung räumten die Ukrainer ein, tatsächlich ohne Erlaubnis einer Erwerbstätigkeit nachgegangen zu sein. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des Gebrauchs eines rechtswidrig erlangten Aufenthaltstitels ermittelt. Vor der Übergabe an die zuständige Ausländerbehörde mussten die Ukrainer mehr oder weniger freiwillig den illegal erlangten Arbeitslohn an die Beamten übergeben. Im Falle des 23-Jährigen wurden 2000 Euro und im Falle des 25-Jährigen 1260 Euro beschlagnahmt. Die Ausländerbehörde prüft derzeit die Beendigung des Aufenthalts als auch die Annullierung der polnischen Visa.

Zwei Ladendiebe festgenommen Löbau. Eine Streife des Polizeireviers Zittau-Oberland konnte am Mittwochnachmittag in Löbau zwei Ladendiebe festnehmen. Ein Zeuge hatte die Polizei gerufen, nachdem er beobachtet hatte, wie die beiden Männer in einem Einkaufsmarkt an der Rumburger Straße alkoholische Getränke in zwei Rücksäcke verstauten. Anschließend passierten die beiden den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen. Die Beamten stellten das Duo samt Rucksäcken an einem VW Golf auf dem Parkplatz vor dem Markt. In den Taschen befanden sich insgesamt neun Flaschen Whiskey sowie fünf Cognac-Flaschen im Wert von insgesamt rund 550 Euro. Diese wurden zurück an den Ladenbesitzer übergeben. Zudem fanden die Polizisten im Wagen ein Cliptütchen mit Amphetamin, drei Spritzen sowie diverse Werkzeuge und Geräte, welche unter anderem zum Entwenden von Fahrzeugen genutzt werden können. Die Streife stellte den Pkw, das Betäubungsmittel sowie die im Wagen aufgefundenen Gegenstände sicher und nahm die beiden tschechischen Männer im Alter von 29 sowie 30 Jahren vorläufig fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unfallflucht im Tunnel Königshainer Berge Kodersdorf. Am Mittwochmittag befuhr der Fahrer eines Sattelzuges die A4 in Fahrtrichtung Dresden. Kurz vor dem Autobahntunnel Königshainer Berge wechselte er auf die linke Fahrspur und übersah dabei offenbar einen neben sich fahrenden VW Passat eines 31-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge berührten sich seitlich. Infolgedessen stieß der Pkw gegen die Leitplanke. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wurde mit etwa 12000 Euro beziffert. Der Fahrer des Sattelzugs entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Versucht in Wohnhaus einzudringen - Täter gestellt Görlitz. Am späten Mittwochabend beobachtete in Görlitz ein Zeuge zwei Männer beim Versuch in ein Mehrfamilienhaus an der Blumenstraße einzudringen. Der Mann sprach die beiden zunächst Unbekannten an, woraufhin diese flüchteten. Eine Streife des örtlichen Polizeireviers konnte die beiden 31 und 34 Jahre alten polnischen Tatverdächtigen auf der Konsulstraße aufgreifen. Bei dem 31-Jährigen fanden die Polizisten ein Einhandmesser, stellten dieses sicher und schrieben eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Peugeot beschädigt Görlitz. In der Nacht zu Mittwoch sind in Görlitz Unbekannte in einen Peugeot 508 an der Elisabethstraße eingedrungen. Die Täter beschädigten das Zündschloss, ein Starten des Wagens gelang ihnen nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Garageneinbrüche in Zittau Zittau. Unbekannte drangen in der Nacht zu Donnerstag in drei Garagen in Zittau auf dem Kummersberg ein und entwendeten eine Tischkreissäge sowie diverses Werkzeug. Neben dem Stehlschaden von rund 60 Euro, schätzte der Eigentümer den Sachschaden auf etwa 460 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Garage eingedrungen Zittau. In der vergangenen Woche sind Unbekannte in eine Garage an der Humboldtstraße in Zittau eingedrungen. Die Täter beschädigten einen darin befindlichen Opel Astra. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mit Laserpointer geblendet Weißwasser. Am späten Mittwochabend haben Unbekannte einer 14-Jährigen an der Bautzener Straße in Weißwasser mittels Laserpointer in die Augen gezielt und sie dabei geblendet. Das Mädchen klagte anschließend über Beschwerden am Auge. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.