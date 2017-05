Spiel mit dem Feuer Deutsche und tschechische Schüler begeistern mit einem gemeinsamen Projekt die Zuschauer in Zittau.

Die Feuershowkünstler beim Zittauer Spectaculum. © Rafael Sampedro

Viel Beifall haben die 18 Kinder und Jugendlichen vom Publikum auf der Neustadt für ihre Feuershow beim diesjährigen Spectaculum Citaviae am Mittwochabend bekommen. Mit Feuer, Rauch, Musik und Bewegung gelang es den Schülern der Schkola und aus dem Centrum Svaté Zdislavy, einem tschechischen Kinderheim, für rund 25 Minuten eine zauberhafte, mystische Atmosphäre auf der Bühne Obere Neustadt zu schaffen.

Die gemeinsame Show ist das Ergebnis eines von der Europäischen Union und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung geförderten Projektes des Freien Schulträgervereins Hartau, der als Schulträger der Schkola bekannt ist.

„Am Anfang war das Feuer – zurück zum Ursprung für eine gemeinsame Zukunft“, so der Titel des grenzüberschreitenden Projektes, das über das Medium Feuer ein soziokulturelles Wirken mit symbolischem Charakter für ein offenes Miteinander in Respekt und Achtsamkeit über kulturelle und nationale Grenzen hinweg erschaffen möchte, erklärt die Feuerkünstlerin Diana Bischof das Ziel. Sie ist der Meinung, dass jeder Feuerkunst erlernen kann, jenseits von kulturellen Kriterien.

Anfang Mai traf sich die Gruppe von 20 furchtlosen Kindern und Jugendlichen, je zur Hälfte aus Deutschland und Tschechien stammend, zum Intensiv-Feuer-Workshop unter Leitung der professionellen Feuerkünstlerin aus Lückendorf. Die Teilnehmer erlernten innerhalb von zweieinhalb Tagen den Umgang mit dem Feuer, verschiedene Tricks, Kniffe und übten sich im Jonglieren. Gemeinsames Kochen, Essen und Spielen sowie ein Lagerfeuerabend förderten die Teambildung und verschafften den Teilnehmern bleibende Erlebnisse, so Frau Bischof. Innerhalb des Workshops entstand im kreativen Miteinander letztendlich eine Choreografie aus dem Gelernten.

Die so entstandene Feuershow wurde erstmalig im Rahmen der Projekttage im tschechischen Krompach uraufgeführt. Die Show inmitten des historischen Treibens beim Spectaculum Citaviae war jedoch der erste Auftritt vor großem Publikum und sehr erfolgreich, wie der Applaus am Abend zeigte.

Bis September können die jungen Feuerkünstler ihr Können diesseits und jenseits der Grenze noch mehrmals unter Beweis stellen. Die nächste Feuershow ist am 3. Juni beim Barabanfest im tschechischen Zwikow zu sehen. Es folgen Auftritte am 5. August in kleinerer Besetzung beim Jurtenfest in Tschechien, am 12. August beim Festival des Lichts „Ring on Feier“ in Zittau und am 9. September im Rahmen des Theaterfestes im tschechischen Petrovice.

zur Startseite