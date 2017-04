Spiegelzelt aus 140 Tonnen Teile Die Hochschule Mittweida feiert ihren 150. Geburtstag an einem besonderen Ort. Dessen Aufbau dauert einige Tage.

In der vergangenen Woche begann der Aufbau des ungewöhnlichen Zeltes. Wie viel Miete die Hochschule dafür bezahlt, ist unbekannt. © Falk Bernhardt

Stück für Stück wächst das Festzelt: Auf dem Mittweidaer Schützenplatz baut ein Team von Zeltbauern seit der vergangenen Woche ein Spiegelzelt auf, in dem die Hochschule Mittweida am ersten Maiwochenende ihr 150-jähriges Bestehen feiern will. Da es in der Stadt keinen geeigneten und ausreichend großen Festsaal gibt, hat die Hochschule das Zelt „Queen of Flanders“ von einem belgischen Verleiher gemietet. Die Belgier verschicken den mobilen Festsaal für Veranstaltungen in alle Welt. Bevor es nach Mittweida kam, stand das Zelt erst in Südafrika und danach in Leipzig.

Mit einem Durchmesser von etwa 30 Metern und einer Höhe von zwölf Metern soll das Spiegelzelt beim Jubiläum bis zu 600 Gästen Platz bieten. An drei Festtagen finden im Zelt zahlreiche Veranstaltungen statt, unter anderem das Konzert „Klang-Licht-Zauber“ des Mittelsächsischen Kultursommers. Wie hoch die Miete für das Zelt ist, gibt die Hochschule nicht bekannt. Die Kosten würden Sponsoren tragen. Bis zum Abbau wird der mobile Festsaal laut den Verantwortlichen überwacht.

Für den Aufbau des Zeltes sind Präzision, aber auch Muskelkraft nötig. „Die sieben Container sind mit je rund 20 Tonnen beladen und müssen per Hand ausgeräumt werden“, sagt Rüdiger Plusch, der den Aufbau koordiniert. Insgesamt besteht das Zelt also aus 140 Tonnen an Einzelteilen. Bevor mit dem Aufbau begonnen werden konnte, mussten die Aufbauer erst einmal den Untergrund bearbeiten.

„Die Zeltbauer waren damit beschäftigt, den Standort zu begradigen“, so Markus Drowatzky, Koordinator der Jubiläumsfeierlichkeiten. Denn obwohl der Schützenplatz auf den ersten Blick eben wirkt, müsse ein Gefälle ausgeglichen werden, damit der Boden gerade ist. „Das Gefälle beträgt zehn bis 20 Zentimeter“, sagt Drowatzky.

Der eigentliche Aufbau begann am Dienstag. Zuerst legten die zehn Zeltbauer den kreisrunden Unterbau an. Auf den Ring wurde dann der Fußboden aufgelegt. Danach wurden Seitenwände und tragende Stützen montiert. Der Aufbau des Daches ist für diese Woche vorgesehen.

Ursprünglich war geplant, das Zelt auf den Fußballplatz zu stellen und die Schotterfläche als Parkplatz und Standfläche für den Rettungsdienst zu nutzen. Der Plan wurde aber verworfen. „Es gab verschiedene Ideen, wie wir den Rasen hätten schonen können, aber es hätte sich nicht komplett vermeiden lassen, dass beim Aufbau und beim Anliefern Schäden entstehen“, so der Jubiläumskoordinator.

Daher habe man den Zeltstandort und die Anordnung von zusätzlichen mobilen Gebäuden wie Bar, Toiletten und Garderobe noch einmal verändert. Das Zelt steht jetzt mitten auf der Schotterfläche. „Allerdings haben wir schon zwei Hände voll rostiger Nägel aufgesammelt, die auf dem Boden lagen. Es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn sich so ein Nagel in ein Rad eines Lkw gebohrt hätte“, sagt Plusch.

Das Programm, mit dem die Hochschule Mittweida ihr Jubiläum im Spiegelzelt feiern will, ist vielfältig. Die Höhepunkte: Am 5. Mai startet die Feier mit einem Festakt, abends tanzen geladene Gäste darin. Am 6. Mai findet das Konzert „Klang-Licht-Zauber“ statt, und am darauffolgenden Tag zeigt der Mittelsächsische Kultursommer ein Theaterstück. (FP)

