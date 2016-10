Spiegel-Treter im Rausch

Einbrecher schlugen ein Fenster ein und verschaffen sich so Zutritt zu einer Kirche an der Merbitzer Straße. Aus den Räumen stahlen sie vier Kerzenständer, zwei Mikrofone sowie eine Musikanlage - der Wert des Diebsgutes bemisst sich auf rund 15500 Euro. (szo)

Einbruch in Kirche

Einbruch in Kita

Zeit: 11.10.2016, 17.00 Uhr bis 12.10.2016, 06.45 Uhr

Ort: Dresden-Pirnaische Vorstadt

In der Nacht zum Mittwoch hebelten Einbrecher ein Fenster in einer Kindertageseinrichtung an der Rietschelstraße auf und stiegen ein. Die Täter stahlen rund 70 Euro aus einer Geldkassette. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. (szo)