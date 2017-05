Spiegel Online berichtet über Zittau Reporter Raphael Thelen kommt in seinem Artikel nicht ohne die bekannten Klischees über den finsteren Osten aus. Doch er schreibt auch von positiven Seiten der Stadt.

Luftbild vom Zittauer Salzhaus mit seiner Christian-Weise-Bibliothek © Wolfgang Wittchen

Unter der Überschrift „Roadtrip durch Ostdeutschland: Zittaus Traum von Europa“ berichtet Spiegel online über Zittau. Reporter Raphael Thelen und Fotograf Thomas Victor starteten ihre Tour entlang der Bundesstraße 96 im Dreiländereck, betrachten sich die Stadt Zittau, stellen Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) und die Intendantin des Theaters Dorothy Szalma vor.

So wie seine Kollegen in der Vergangenheit kommt auch Thelen, der schon in Ägypten, Syrien, Libanon und dem Irak arbeitete, nicht ohne die bekannten Klischees über den finsteren Osten aus. „Am Ortseingang hängen stockfleckige Gardinen aus einem zerbrochenen Fenster“ oder „In dieser Stadt, in der rechtsradikale Kameradschaften prügelnd durchs Hinterland ziehen“, sind solche Zeilen. Thelen berichtet aber auch von sinkender Arbeitslosigkeit und sich verlangsamender Abwanderung aus der Stadt. Er schreibt, wie Zittauer den europäischen Gedanken leben, und versuchen, das Zusammenleben mit den Nachbarn aktiv zu gestalten. (mh)

