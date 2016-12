Spiegel gestreift und davongefahren Einem Opel Astra wurde von einem unbekannten Pkw-Fahrer der Seitenspiegel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Vermutlich ein nautikblau lackierter Ford wird von der Polizei gesucht. Der Fahrer beschädigte einen Außenspiegel eines anderen Pkw und beging Fahrerflucht.

Am rechten Fahrbahnrand in der Buschsiedlung, Höhe Hausgrundstück 40, parkte am 14. Dezember, zwischen 16.45 und 17.15 Uhr, ein Opel Astra. Während dieser Zeit fuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug die Buschsiedlung aus Richtung Auerswalder Straße in Richtung Karl-Marx-Straße und streifte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Opel.

Es entstand Sachschaden am Opel in Höhe von circa 200 Euro. Am Unfallort wurden Teile eines Spiegels gefunden, woraus zu schließen ist, dass das unbekannte Fahrzeug nautikblau lackiert und möglicherweise der Marke Ford zuzuordnen ist. Dieses Fahrzeug dürfte Beschädigungen am Außenspiegel aufweisen. (szo)

Wer kann Angaben zum Unfallhergang bzw. zum unbekannten Verursacherfahrzeug und dessen Fahrzeugführer machen? Unter Telefon 03727 980-0 werden Hinweise im Polizeirevier Mittweida entgegengenommen.

