Spiegel-Autor in Großenhain Am Dienstag spricht Dr. Oliviero Angeli in der Interkulturellen Woche über Zuwanderung und Asyl. Jetzt erschien sein Gastbeitrag bei Spiegel online.

Großenhain. Zuwanderung und Asyl beunruhigen die deutschen Gemüter. Dem widmet sich in der kommenden Woche auch die Interkulturelle Woche der Diakonie. In der Orangerie spricht dabei am Dienstag um 17 Uhr Dr. Oliviero Angeli. Sein Thema: Kritik der Einwanderungsdiskussion. Der 43-Jährige forscht und lehrt politische Theorie an der Technischen Universität Dresden, vor allem zu den Themen Einwanderung und Integration.

In seinem jüngsten Buch „Kosmopolitik, Selbstbestimmung und Territorium“ beschäftigt sich der Politikwissenschaftler mit der Frage nach einer gerechten und praktikablen internationalen Ordnung. Das Entstehen von Meinungsbildern will er auch in Großenhain thematisieren.

Gerade ist dazu ein Gastbeitrag von Angeli bei Spiegel online erschienen. „Klischees und Fehlannahmen - die sechs großen Irrtümer in der Migrationsdebatte“. Darin heißt es: „Migranten werden von Kindergeld angelockt? Entwicklungshilfe wirkt gegen Flucht? Europa schottet sich ab? Stimmt so nicht. Viele vertraute Annahmen in der Migrationsdebatte sind falsch -- oder zumindest zu simpel.“ (krü)

