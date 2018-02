Spezialtechnik lässt Pappeln fallen Die 21 Bäume an der Sörmitzer Straßen waren ein Sicherheitsrisiko. Eine Nachpflanzung ist nicht geplant.

An der Sörmitzer Straße wurden mit schwerer Technik am Montag 21 Pappeln gefällt. Dafür kam die Greifsäge zum Einsatz. Im Zuge der Hochwasserschutzarbeiten, die künftig auch in diesem Bereich stattfinden werden, war eine Entfernung der Pappeln notwendig. © Dietmar Thomas

Döbeln. Nach einem leisen Brummen folgt ein lautes Knacken. Die Greifersäge, ein Spezialgerät der Firma Westtach, kommt beim Fällen der 21 Pyramidenpappeln entlang der Sörmitzer Straße zum Einsatz. Zunächst nimmt der Greifer die dünnen Äste der Pappeln, die höher als 25 Meter sind, in die „Arme“. Das verursacht das laute Knacken. Fast liebevoll legt der Greifer die abgebrochenen Äste auf die Straße. Dann fährt er wieder nach oben. Nun sind die stärkeren Äste dran. Da wird nicht nur Kraft gebraucht, auch die Säge kommt zum Einsatz. Sägemehl fliegt durch die Luft. Bis zu zwei Drittel wird der Baum Stück für Stück kürzer. Dann steht nur noch der Stamm mit einem Durchmesser von 80 bis 90 Zentimetern. Auch hier kommt der Greifer zum Einsatz. Um den dicken Stamm zu entfernen, wird die Kettensäge angesetzt.

Anwohner, die die Arbeiten beobachten, sind froh, dass die Pappeln gefällt werden, obwohl sie in den Sommermonaten gute Schattenspender waren. „Die Bäume sind instabil und stellen besonders bei Sturm eine Gefahr dar. Mehrere Pappeln sind in der Vergangenheit umgebrochen. Zuletzt hat beim Orkan Friederike eine umgestürzte Pappel erheblichen Schaden am Klinikgelände angerichtet. Herabgefallene Äste haben ein Privatgrundstück sowie eine Freileitung der Straßenbeleuchtung beschädigt“, begründet Stadtsprecher Thomas Mettcher die Fällarbeiten, die am Montag beendet werden sollen.

Während die Äste der Pappeln mit einem großen Gerät geschreddert werden, kommen die Stämme in einen Container. Die Arbeiten hat die Firma Grünland aus Hermsdorf bei Hohenstein-Ernstthal übernommen. .Anwohner und Bürger hatten der Stadtverwaltung ihre Bedenken über den Zustand der Bäume mitgeteilt. „Im Zuge der Hochwasserschutzarbeiten, die künftig auch in diesem Bereich stattfinden werden, ist eine Entfernung der Pappeln ohnehin notwendig“, so Thomas Mettcher.

