Spezialpolizisten sichern Depeche Mode-Konzert Nach dem Terror in Manchester hat die Polizei ihr Konzept überarbeitet. Das wird am Mittwoch deutlich zu sehen sein.

zurück Bild 1 von 2 weiter Frontmann Dave Gahan wird am Mittwoch genau so wie die Fans von Depeche Mode merken, dass die Polizei aufgerüstet hat für das Konzert im Ostragehege. © dpa Frontmann Dave Gahan wird am Mittwoch genau so wie die Fans von Depeche Mode merken, dass die Polizei aufgerüstet hat für das Konzert im Ostragehege.

Der Zaun ums Konzertgelände steht bereits. Drinnen hat am Mittwoch die Security das Sagen, draußen die Polizei. Der Elberadweg ist gekappt, er verläuft jetzt hinterm Zaun.

Für das Konzert der britischen Popgruppe Depeche Mode am Mittwochabend im Ostragehege rüstet die Polizei auf. Denn nach dem Anschlag nach einem Popkonzert in Manchester vor zwei Wochen mussten die Sicherheitsvorkehrungen noch einmal angepasst werden. Hinweise auf eine konkrete Bedrohung haben die Beamten nicht. Polizeisprecher Marko Laske kündigt dennoch mehr Kontrollen und schwer bewaffnete Spezialkräfte an. Anders als beim Stadtfest 2016 und beim Striezelmarkt sollen sich diese Beamten dieses Mal aber nicht im Hintergrund halten. Sie werden zu sehen sein mit ihren Spezialausrüstungen, zu denen unter anderem besondere Sturmgewehre gehören. „Wir müssen schnell agieren können“, begründet Laske den sichtbaren Einsatz dieser Polizisten rings um das abgesperrte Konzertgelände zwischen der Messe, dem Trümmerberg und dem Sportpark Ostra.

Die Lage des Konzertgeländes kommt den Beamten entgegen. „Das ist aus polizeitaktischer Sicht ein guter Platz“, sagt Laske. Er meint damit, dass sich die Zufahrten leichter kontrollieren lassen als bei einem Gelände mit unzähligen Straßen ringsum. Allerdings will die Polizei die Konzertbesucher mit ihrer Präsenz nicht zusätzlich verunsichern, sie werde „gewissenhaft“ zu Werke gehen, beschreibt Laske das Einsatzkonzept für den Mittwochabend.

Dabei gibt es klar getrennte Aufgabengebiete für die Polizei und die Sicherheitskräfte des Veranstalters. Die Beamten sind außerhalb des Konzertgeländes zuständig. Innerhalb und an den Einlässen hat die Security von Mawi Concert das Sagen. Wie schon beim Konzert von Depeche Mode am vergangenen Sonnabend in Leipzig werden die Sicherheitsleute mit Metalldetektoren ausgerüstet sein, um nach verdächtigen Gegenständen zu suchen. Auch Körperkontrollen wie im Flughafen, bei denen Sicherheitsleute die Gäste abtasten, sind geplant. Damit dabei genügend Zeit ist, rät Pierre Gehrmann von Mawi Concert, möglichst pünktlich am Konzertgelände zu sein. 17 Uhr öffnen die Tore, um 19.45 Uhr beginnt die Vorband zu spielen, und um 20.45 Uhr ist dann Depeche Mode dran. Handtaschen, Rucksäcke und Helme sind auf dem Konzertgelände nicht erlaubt, Damenhandtaschen dürfen maximal so groß wie ein A4-Blatt sein. Auch sie werden am Eingang durchsucht. Einen Schlüsselbund, ein Handy, eine Geldbörse und ein kleines Kosmetiktäschchen darf man aber mit in den abgesperrten Bereich nehmen.

Der ist bereits seit Mitte der Woche an eigens dafür aufgestellten Zäunen zu erkennen. Das stößt nicht nur auf Gegenliebe, denn die Veranstalter haben damit auch den Elberadeweg durchs Ostragehege gekappt. Radfahrer müssen deshalb den Umweg über die Magdeburger Straße in Kauf nehmen. Richtig eng wird es für alle Verkehrsteilnehmer schließlich am Konzerttag selbst. Schlachthofstraße, Messering und Teile der Pieschener Allee werden dann gesperrt, Busse und Bahnen fahren Umleitungen und rund 50 000 Menschen strömen ins Ostragehege.

zur Startseite