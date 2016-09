Spezialpflaster für die Obermarktgasse Die Auftragsvergabe für die Verlegung des Abwasserkanals muss verschoben werden. Aber der nächste Schritt ist getan.

Weil eine Zustimmung von der Sächsischen Aufbaubank gefehlt hat, musste die Auftragsvergabe für die Erneuerung des Abwasserkanals in der Obermarktgasse verschoben werden. Geht das fehlende Schriftstück ein, soll es kurzfristig eine Versammlung der Vertreter des Abwasserzweckverbandes (AZV) geben, damit die Bauarbeiten rasch starten können.

Den Auftrag für den sich anschließenden Straßenbau hat der Bürgermeister als Eilentscheidung bereits an die Leisniger Firma Andrä vergeben. Darüber informiert er die Räte am kommenden Donnerstag. Goth begründet die Eile damit, dass in der Gasse ein Spezialpflaster verlegt werden soll, wofür die Lieferfirma im Vogtland erst entsprechende Formen anfertigen muss.

Zudem geht es in der Stadtratssitzung um die Erneuerung der Heizung in der Grundschule, den Jahresabschluss des Seniorenzentrums 2015 sowie den Austritt Gersdorfs aus dem AZV. Die Stadtratssitzung beginnt am Donnerstag um 18 Uhr im Saal des Rathauses. (DA/sig)

