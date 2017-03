Handballerin des Jahres Spezialität Siebenmeter In den letzten beiden Spielen hat Nicole Seeger zehn Strafwürfe des Gegners pariert.

Auch dieser Ball wird eine Beute für Nicole Seeger. © André Braun

Begonnen hat sie die Saison in der zweiten Mannschaft des VfL Waldheim 54 in der Bezirksliga Chemnitz. Doch seit einigen Wochen steht Nicole Seeger im Tor der Verbandsligasieben des VfL. Von Trainer Manuel Kirpal wurde sie des Öfteren für ihre Leistungen gelobt. Besonders ihre Reaktionsschnelligkeit bei Siebenmetern hat der Trainer dabei regelmäßig hervorgehoben. Auch aus diesem Grund ist die 35-Jährige bei der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Handballerin des Jahres 2016/17“ nominiert.

Begonnen hat Nicole Seeger in der 4. Klasse als Feldspielerin beim SV Hartha. Doch schon bald wechselte sie ins Tor und ist seitdem auf dieser Position immer eine Stütze für die jeweilige Mannschaft. (DA/fk)

