Spezialfirma sichert Berghang Vor dem Abriss des alten Gemeindeamtes in Krippen wird Vorsorge im Umfeld getroffen.

Michael Skoldow und Maik Neumann (r.) von der Firma Bergsicherung Freital beim Sichern des Hangs in Krippen. © Kristin Richter

Im Zuge des Ersatzneubaus für die Feuerwehr in Krippen wird auch der Hang des Grundstücks am Bächelweg gesichert. Dazu hat die Stadt die Firma Bergsicherung Freital beauftragt. Die Arbeiten sind von der Straße nicht einsehbar, weil noch der Gebäudekomplex des alten Lehrschwimmbeckens und der früheren Gemeindeverwaltung steht. Der soll aber in den nächsten Wochen abgerissen werden. Der Stadtrat vergab dazu den Auftrag an die Firma Frauenrath Recycling aus Bretnig für rund 242 000 Euro. An der Stelle soll das neue Feuerwehrgebäude entstehen. Das alte steht derzeit noch im Hochwasserbereich der Elbe. Um das Problem dauerhaft zu lösen, gilt der Ersatzneubau inklusive Hangsicherung als Hochwasserschadensbeseitigung und wird über die Richtlinie von 2013 komplett von Bund und Freistaat bezahlt.

Beim Abriss der Gebäude könnte es zu Erschütterungen kommen, die der maroden Hangbefestigung weiter zusetzen. Zur Bauplanung gehört auch, dass es auf den benachbarten Grundstücken der Baustelle eine Bestandsaufnahme gibt, um mögliche Schäden zuordnen zu können. Das sei Voraussetzung für den Beginn der Abrissarbeiten, erklärte Bad Schandaus Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus) auf eine Bürgeranfrage im Stadtrat.

