Spezialauftrag Häuser hoch Ein Expertenteam untersucht derzeit, wie die Brockwitzer Niederseite vor der Elbe geschützt werden kann. Die Resultate werden dringend erwartet.

Dieses große Modell wurde angefertigt, um zu erklären, wie es laufen könnte mit der Haushebung in Brockwitz. Das Modell ist ein Werk des Ordnungsamtschefs Olaf Lier und seines Sohnes und entstand 2015.

Fürs Anheben gibt es mehrere Möglichkeiten. Die Grafiken zeigen eine Auswahl. Wie das dann in Brockwitz tatsächlich vonstatten gehen kann, wird jetzt untersucht.

Dass es jetzt Fördermittel für das Projekt zur Haushebung gibt, sieht Peter Marek als Riesenchance. Als Chance, endlich zu einem Ergebnis für den Schutz der flutgefährdeten Häuser in dem Coswiger Ortsteil zu kommen. Die Leute seien frustriert, da es bisher nichts zum Anfassen gibt, sagt der Brockwitzer.

Familie Marek war wie die Eigentümer und Bewohner von etwa 40 Gebäuden auf der Niederseite in den vergangenen 15 Jahren dreimal vom Elbehochwasser betroffen. Für einen Deichbau gibt es derzeit keine konkreten Pläne.

Deshalb hoffen nicht nur Mareks auf das spektakuläre Projekt der Haushebung. Für sich haben sie das schon mal durchgerechnet. Etwa 70 000 Euro fürs Hochheben selbst kämen auf sie zu, mit allem Drum und Dran wie dem Verlegen der Medien würde es noch deutlich teurer. Allerdings: Mit der Idee zum Anheben allein ist es nicht getan. Wie soll das praktisch vonstatten gehen? Was wird mit den Nachbarn? Wie verhält sich die Elbe? Was sagt der Denkmalschutz dazu? Gibt es vielleicht doch noch andere Schutzmethoden? Und vor allem: Wer bezahlt das Ganze?

Jede Menge Fragen also, denen jetzt ein Expertenteam auf die Spur geht. Das nur deshalb arbeiten kann, weil die Fördermittel bewilligt wurden. Auf Druck der Stadt, die den Wahlkreisabgeordneten Thomas de Maizière (CDU) als Unterstützer gewann. Er traf sich kürzlich mit Wissenschaftlern, Stadtvertretern und der Bürgerinitiative. Und erklärte, dass das Projekt Bedeutung weit über Coswig hinaus hat, deutschlandweit wirken soll.

316 000 Euro Förderung vom Bundesumweltministerium – das klingt erst mal viel. Doch der Arbeitsumfang ist nicht ohne, macht Professor Dirk Carstensen von der TH Nürnberg klar. Sein Team untersucht alles, was mit Wasserbau zusammenhängt. Betreut unter anderem das Thema Hydraulik für Sachsens Landestalsperrenverwaltung, hat bisher alle Modelle für sie gerechnet. Und koordiniert die Spezialisten, die jetzt zum Hausheben in Brockwitz forschen. Dirk Carstensen spricht von unzähligen Berechnungen, Studien und Daten, die ermittelt und weitergegeben werden müssen, damit alle Beteiligten damit arbeiten können. Die TU Dresden ist mit Hydrologen und Denkmalpflegern dabei. Das Dresdner Leibnitz-Institut für ökologische Raumentwicklung befasst sich mit Gebäudeschäden sowie Auswirkungen auf Umwelt und Ökologie.

Mit der Hochschule Ostwestfalen-Lippe – sie erforscht die Ortsentwicklung – wird es international. Der zuständige Professor Michel Mellenhorst kommt aus den Niederlanden. Coswigs Ordnungsamtschef Olaf Lier, seit Langem mit dem Thema beschäftigt, ist überzeugt, dass damit auch Ideen aus Holland einfließen.

Mit der Vorrede haben sich die Fachleute nach Fördermittelankunft nicht lange aufgehalten. Vergangene Woche startete in Brockwitz ein sogenanntes Kick-off-Meeting. Bei dem die Beteiligten sich kennenlernten, die Arbeitsgebiete klar definierten. Der Start für zwei Jahre Arbeit an der Studie. In die die Brockwitzer unter anderem durch Workshops einbezogen werden.

Währenddessen arbeitet die Stadt weiter am Bebauungsplan für die Niederseite, in den die Untersuchungen der Studie nach und nach einfließen. Die Coswiger haben sich intensiv umgeschaut zu dem Thema. Und Olaf Lier zufolge vier Häusertypen fürs Hochheben ausgemacht. Selbst bei alten Bruchsteinhäusern ist das möglich, bei neueren Gebäuden wird die ganze Bodenplatte geliftet.

Auch die sogenannte Fahrstuhl-Lösung – das Haus geht nur bei Flutgefahr hoch – wurde schon thematisiert. Eine dauerhafte Hebung wird vorgezogen. Weil die Fahrstuhl-Mechanik im Ernstfall versagen könnte. Das Delitzscher Modell mit über 100 gehobenen Häusern – von den Coswigern begutachtet – funktioniert in Brockwitz nicht. In Delitzsch mussten die Gebäude aus dem Grundwasser raus, nicht aus fließendem Gewässer.

Klar ist inzwischen auch, dass es kostenmäßig relativ egal ist, ob es zwei Meter nach oben oder noch höher geht. Der technische Vorgang Heben ist das Trivialste, so OB Frank Neupold.

Bedeutsam sind andere Fragen: Was macht der Fluss? Wie entwickelt sich das Aussehen des Dorfes? Wenn eine Seite ein Stockwerk höher ist, stimmt dann in dem Angerdorf das Verhältnis der Häuser zueinander noch? Beide Seiten anzuheben, stößt weitgehend auf Ablehnung. Weil schon die einseitige Haushebung ins Erscheinungsbild eingreift. Auch deshalb sind die Denkmalschützer erst recht gegen eine Absiedlung, gegen das Aufgeben der Häuser im über 1 000-jährigen Ort.

Was Peter Marek veranlasst, nochmals den Zeitfaktor anzumahnen. Seine Befürchtung: Wenn die denkmalgeschützten Häuser noch zweimal im Wasser stehen, gibt es sie bald gar nicht mehr.

