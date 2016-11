Spezial-Klinik mit Cockpit In Liegau wächst derzeit eines der modernsten Krankenhäuser Deutschlands. Und doch gibt es schlechte Laune.

Krankenhaus-Pflegedienstleiterin Dr. Yvonne Schille (l.) und Stationsleiterin Claudia Audehm schauen sich regelmäßig auf der Baustelle des Klinkik-Anbaus in Kleinwachau um.

Der Dienstraum im Neubau wird „Cockpit“ genannt.

Mit schlechter Laune kennt man Martin Wallmann eigentlich nicht. Der Chef des Epilepsiezentrums Kleinwachau in Liegau-Augustusbad ist eigentlich eine optimistische Frohnatur. Gestern Vormittag allerdings, beim Presse-Rundgang über die Baustelle des Klinik-Neubaus des Epilepsiezentrums, mischte dann aber doch schlechte Laune in Wallmanns Gemüt.

Das lag zum einen am Wahlausgang in den USA, wie er erklärte, „aber vor allem bin ich richtig sauer, dass wir den Termin nicht halten können“, stellt Martin Wallmann klar. Den Übergabetermin für den rund fünf Millionen Euro teuren Krankenhaus-Anbau nämlich. Der sollte eigentlich am 6. Januar fertig sein – nun wird es erst der 31. März. „Und das ärgert mich wirklich, weil wir eigentlich perfektes Bauwetter hatten“, sagt er. Aber der Verzug, der gleich nach der Grundsteinlegung im Oktober 2015 aufgekommen war, konnte nicht mehr aufgeholt werden. „Die Auftragslage auf dem Bau-Sektor ist derzeit so toll, dass einige Firmen gleichzeitig mehrere Aufträge annehmen – dann bleibt einer davon ein bisschen liegen“, ärgert sich Martin Wallmann, dass unter den hier eingesetzten Firmen auch einige dieser Art gewesen sind.

Zumindest die Baukosten bleiben trotzdem weitgehend im geplanten Rahmen. 4,2 Millionen Euro sind Fördermittel des Freistaats – rund eine Million muss das Epilepsiezentrum selbst aufbringen. „Natürlich ist eine längere Bauzeit ein bisschen teurer, aber wir gehen davon aus, dass uns das nicht wirklich aus der Bahn wirft“, ist Dr. Thomas Mayer überzeugt, der Chefarzt des neurologischen Krankenhauses Kleinwachau. Und er kann dann auch für bessere Laune bei Martin Wallmann sorgen. „Denn der neue Übergabetermin passt eigentlich perfekt zu unseren Plänen für das nächste Epilepsie-Symposium“, sagt er. Am 1. April werden wieder Ärzte und medizinisches Fachpersonal aus ganz Deutschland nach Liegau kommen, um sich über neueste Entwicklungen zur Epilepsie-Therapie zu informieren. Dann können sie sich auch gleich in der Klinik umschauen.

Offene Türen für Besucher

Und überhaupt dürfte es recht voll werden an diesem Tag in den Gängen und Zimmern des Neubaus mit der ungewöhnlichen Form, der das Haus schon vor der Fertigstellung seinen Spitznamen verdankt: „Fischbüchse“ haben die Mitarbeiter den Bau liebevoll getauft. Und tatsächlich ähnelt die Außenform einer Fischdose – denn Ecken gibt es keine. So haben die Architekten Rundgänge im Gebäude geschaffen, „was für unsere Patienten sehr wichtig ist, die haben einen sehr großen Bewegungsdrang – und sie kommen mit solchen Rundläufen einfach besser klar“, beschreibt der Chefarzt den Grund.

Runden drehen können wie erwähnt am 1. April aber nicht nur die Teilnehmer am Symposium, sondern jeder, der sich für den Neubau interessiert. Denn dann lädt das Epilepsiezentrum zum großen Tag der offenen Tür ein – erstmals werden sich dann alle Einrichtungen des Zentrums gemeinsam der Öffentlichkeit präsentieren. Förderschule, Werkstätten und eben auch der Krankenhaus-Neubau. Die wahrscheinlich einzige Chance, ihn von innen zu sehen, denn kurz darauf werden die Patienten in die acht Einzel- und zwei Doppelzimmer einziehen.

Martin Wallmann steht mittlerweile vorm Cockpit. So nennen die künftigen Mitarbeiter den zentralen Dienstraum in der ersten Etage. Und dieser Raum hat wegen seiner halbrunden Form und der großen Glasscheibe tatsächlich Ähnlichkeit mit einem Flugzeug-Cockpit. In der Decke des großen Raums davor sorgen drei riesige Bullaugen für Tageslicht. „Eine wunderbare Atmosphäre“, schwärmt Martin Wallmann – und ist nun wieder so, wie man ihn kennt; optimistisch und gut gelaunt. Denn was hier entsteht, wir wirklich grandios. Das ist schon jetzt deutlich zu sehen.

Neue Wege gehen

Im „Cockpit“ schauen gerade auch Pflegedienstleiterin Dr. Yvonne Schille und Stationsleiterin Claudia Audehm vorbei. „Wir sind regelmäßig hier, um mit den Bauleuten beispielsweise die Installation der Lampen und Steckdosen zu besprechen“, sagt Claudia Audehm. Denn Schritt für Schritt wird diese Etage in den nächsten Wochen fertiggestellt. Noch ein Stockwerk höher entsteht gerade die neue Diätküche. „Wir werden hier ja in Sachen Therapie ganz neue Wege gehen“, freut sich Chefarzt Dr. Mayer. Spezielles Essen beispielsweise ist für Epilepsie-Patienten sehr wichtig, „vor allem für Patienten, bei denen die Medikamente nicht anschlagen“. Neu wird aber auch die Garten-Therapie sein. Dazu entsteht im Außenbereich ein Patienten-Garten, „und dort wird dann eine ganz spezielle Art der Ergotherapie laufen können“, blickt der Chefarzt voraus.

Mit dem Neubau, neben dem ebenfalls mit frischer Fassade versehenem Altbau wird, die Bettenkapazität des Krankenhauses auf 56 steigen. „Die Nachfrage ist wirklich groß, wir haben eine lange Warteliste, deshalb ist der Verzug auch so ärgerlich“, droht die schlechte Laune bei Martin Wallmann zurückzukehren. Aber die Aussicht, den Patienten hier dann eines der modernsten Spezialkrankenhäuser Deutschlands bieten zu können, lässt ihn dann doch Optimist bleiben.

