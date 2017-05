Sperrzeiten für Spielplätze In der Gemeinde Ebersbach dürfen Spiel- und Sportplätze sonn- und feiertags von 13 bis 15 Uhr nicht mehr genutzt werden.

© Symbolfoto: André Braun

Die Gemeinde hat jetzt die Polizeiverordnung hinsichtlich der Sport- und Spielplätze geändert. Weil es Ärger am Bolzplatz Beiersdorf gegeben hatte und festgelegte Öffnungs- bzw. Schließzeiten nicht über einen Bebauungsplan geregelt werden können, war dies notwendig geworden. Am Bolzplatz Beiersdorf war eine Schließzeit an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 15 Uhr festgelegt worden. Ab 22 Uhr ist sowieso Nachtruhe.

Mit der neuen Vorschrift wurde das jetzt auf alle Spiel- und Sportplätze der Gemeinde ausgedehnt. Das löste Diskussionen aus. Gemeinderat Jörg Weitze (Feuerwehr) monierte, dass nun die Einwohner aller Ortsteile quasi in Haftung genommen werden. Hauptamtsleiterin Silke Wildemann gab zu bedenken, dass entweder alle oder keine zu beachten ist. Eine Unterteilung nach Entfernung von der Wohnbebauung hält sie nicht für sinnvoll. Auch sollte nicht nach Altersgruppen auf den Spielplätzen entschieden werden.

Die Änderung wurde letztlich mit einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen beschlossen. Die Sperrzeiten treten nach Veröffentlichung der Änderung in Kraft. (krü)

gemeinde-ebersbach.de, Punkt Polizeiverordnung

