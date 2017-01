Sperrungen im Autobahntunnel Ab Dienstag stehen in den Königshainer Bergen Wartungsarbeiten an. Das hat Folgen für den Verkehr.

Im Autobahntunnel Königshainer Berge stehen Wartunsgarbeiten an. © Nikolai Schmidt

Im Tunnel durch die Königshainer Berge stehen von diesem Dienstag bis Donnerstag Wartungsarbeiten an – und das hat Folgen für den Verkehr auf der Autobahn. Am Dienstag wird in beiden Röhren zunächst jeweils eine Fahrspur gesperrt, von 8 bis 15.30 Uhr in Richtung Görlitz sowie von 13 bis 15 Uhr in Richtung Dresden. Gleiches setzt sich am Mittwoch fort – von 8 bis 15 Uhr ist die Fahrtrichtung Dresden nur einspurig befahrbar und von 13 bis 15 Uhr die Fahrtrichtung Görlitz. Von 15 bis 15.30 Uhr kommt es zur Vollsperrung des kompletten Tunnels. Am Donnerstag sind die Röhren nacheinander jeweils für drei Stunden gesperrt. Von 9 bis 12 Uhr ist die Südröhre Richtung Görlitz dicht. Die letzte freie Ausfahrt ist Nieder Seifersdorf, weiter geht es über die U 5. Anschließend, bis 15 Uhr, heißt es, in Kodersdorf abzufahren und die U 4 zu nutzen. (SZ)

