Sperrungen zum Stadtfest Wegen des Stadtfestes stehen einige Parkplätze nicht zur Verfügung. Und das schon Tage zuvor.

Nichts geht mehr auf dem Parkplatz an der Ritterstraße. Seit Montag ist der größte Parkplatz des Zentrums gesperrt. Die Schausteller haben mit dem Aufbau der Fahrgeschäfte für den Rummel zum Stadtfest begonnen. Ausgenommen davon ist der Parkbereich des Edeka-Marktes.

Im Laufe der Woche müssen die Döbelner wegen des Festes noch einige Einschränkungen hinnehmen. Am heutigen Mittwoch findet der Wochenmarkt auf dem Niedermarkt noch in der gewohnten Weise statt, so Stadtsprecher Thomas Mettcher. Danach beginnen in diesem Bereich erste Aufbauarbeiten. Das Rondell Niedermarkt mit den Parkplätzen wird ab Freitag voll gesperrt. Ab diesem Zeitpunkt an ist auch die Zufahrt zum Niedermarkt nicht mehr möglich, so Mettcher. Das gelte nicht für den Lieferverkehr.

Ab Mittwoch muss auch auf dem Obermarkt mit Halteverboten gerechnet werden. Ab Donnerstag ist der Obermarkt voll gesperrt.

Während des Stadtfestes kann auch der Parkplatz hinter dem Rathaus nicht genutzt werden. Gleiches gilt auch für verschiedene Anwohnerparkplätze. Die Verwaltung bittet, öffentliche Parkplätze im Umfeld der Innenstadt, etwa an der Schillerstraße und am Busbahnhof oder auf dem Steigerhausplatz zu nutzen. In der Zeit der Sperrung können mit dem Anwohnerparkausweis auch andere Anwohnerparkplätze genutzt werden.

