Sperrungen zum Pulsnitzer Stadtfest Wenn die Pfefferkuchenstadt am Wochenende feiert, wird der Verkehr umgeleitet. Der Frischemarkt fällt aus.

Wenn Pulsnitz Stadtfest feiert, ist die Innenstadt für den Straßenverkehr gesperrt. © Archivfoto: Rico Löb

Pulsnitz. Auf Verkehrseinschränkungen müssen sich Kraftfahrer vom 12. bis 14. Mai in Pulsnitz zum Stadtfest einstellen. Die Innenstadt und damit auch die Ortsdurchfahrt (S 95) ist ab Freitagmorgen voll gesperrt. Ab Montag, 15. Mai, um 5 Uhr soll die Durchfahrt wieder freigegeben werden. Eine Umleitung, so teilt das Pulsnitzer Ordnungsamt mit, ist ausgeschildert. Der Schützenplan steht wegen des Rummels dort bis Montag, 18 Uhr, als Parkplatz nicht zur Verfügung. Der Pulsnitzer Frischemarkt am Freitag fällt aus. Außerdem teilt der Regionalverkehr mit, dass Buslinien umgeleitet werden. Die Haltestellen Robert-Koch-Straße und Ziegenbalgplatz werden nicht bedient. Die Haltestelle Wettinplatz wird nur durch die Linien 304, 306 und 316 bedient.

Die Haltestelle Bachstraße wird ersatzweise durch die Linien 309 und 311 bedient, jedoch nicht durch die Linie 304. Die Haltestelle Polzenberg (Linie 316) in Richtung Großröhrsdorf wird an die Einmündung Polzenberg/Waldstraße verlegt. (SZ)

zur Startseite