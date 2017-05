Sperrungen wegen Veranstaltungen Wenn am Freitag um 16 Uhr beim Lauf mit Herz im Stadion Bürgergarten wieder Hunderte Läufer auf Strecke gehen, müssen die Autofahrer mit Einschränkungen leben.

Auch am Sonnabend beim Autofrühling gibt es auf dem Niedermarkt und dem Obermarkt ab 8 Uhr Sperrungen. Bereits ab 7 Uhr besteht auf dem „Rondell“ Niedermarkt Parkverbot. Der Frischemarkt zieht am Sonnabend in die Fronstraße um.

