Sperrungen wegen Schneeräumarbeiten In Bischofswerda darf am Donnerstag an einigen Stellen nicht geparkt werden.

Am Donnerstag wird in Bischofswerda an einigen Stellen der Schnee weggeräumt. © Steffen Unger

In Bischofswerdas Innenstadt werden an diesem Donnerstag weitere Straßen vom Schnee beräumt. Auf der Hans-Volkmann-Straße und der Fabrikgasse wurden aus diesem Grund Halteverbotsschilder aufgestellt. Bis der Schnee abgefahren ist, darf auf diesen Straßen am Donnerstag nicht geparkt bzw. mit dem Auto gehalten werden. Während der Schneeabfuhr müssen Kraftfahrer mit kurzzeitigen Sperrungen bzw. Behinderungen rechnen.

Bereits am Dienstag wurden durch den Bauhof die Schneemassen von der inneren Kirchstraße abgefahren. Am Mittwoch folgten die innere Bahnhof-, Bautzener, Kamenzer und Dresdner Straße. Damit sind die wichtigsten Geschäftsstraßen der Bischofswerdaer Innenstadt jetzt wieder frei. Dort gibt es nicht nur wieder ungehindert freie Fahrt. Auch die Pkw-Stellplätze stehen zur Verfügung.

Auch in Neukirch wurde in den vergangenen Tagen Schnee abgefahren. Schwerpunkt waren dabei die Pkw-Stellflächen entlang der B 98. (szo)

