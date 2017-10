Sperrungen wegen Brückenabrisses Das Terrassenufer wird am kommenden und zwei weiteren Wochenenden gesperrt. Die Umleitung führt über die stark befahrene Wilsdruffer Straße.

Bauarbeiten an der Augustusbrücke. © Rene Meinig

Die Wochenend-Sperrung am Terrassenufer wird immer stärker zum Normalzustand. Dreimal war diese zentrale Verbindung in diesem Monat schon dicht. In zwei Fällen war dies wegen des Baus der kleinen Augustusbrücke nötig, da der erste Bogen über dem Terrassenufer abgerissen werden soll. Genau deshalb geht die Sperrserie jetzt weiter. Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz teilte Einzelheiten mit.

Ab diesem Freitag, 20 Uhr, bis zum Montag, 5 Uhr, ist das Terrassenufer ein weiteres Mal voll gesperrt. Dann werden die Fundamente für die Traggerüste am ersten Brückenbogen gebaut. Eine Woche später soll er fallen. Dann beginnt die Sperrung bereits am Donnerstag, 20 Uhr, und dauert bis zum Morgen des 6. November. Die vorerst letzte Sperrung ist dann zwischen 16. und 20. November. Sie fängt ebenfalls schon Donnerstagabend an und endet am Montagmorgen. Während der Sperrzeit wird die Straße unter der Brücke abgesenkt. Das ist nötig, damit während des Bogenneubaus eine Durchfahrtshöhe von 4,50 Metern erhalten bleibt.

Aufgrund der Bautechnologie an der Brücke sieht Koettnitz keine andere Möglichkeit als diese Sperrungen. „Wir versuchen, sie in verkehrsärmere Zeiten zu legen, damit wir die Verkehrsmengen noch halbwegs beherrschen“, sagt er. Die Umleitung aus beiden Richtungen führt über die Wilsdruffer Straße. An mehreren Straßen werden vor den Wochenenden Informationstafeln angebracht, um die Verkehrsteilnehmer zu warnen und unnötige Staus zu verhindern. So an der Hamburger/Bremer Straße, der Leipziger/Antonstraße und der Königsbrücker Straße. Auch auf den Informationstafeln des Verkehrsleitsystems werden diese Sperrungen angekündigt.

