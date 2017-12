Sperrungen wegen Baumfällungen In der Dippser Technikumallee sollen vor dem Jahresende Bäume fallen. Am Mittwoch hat das Auswirkungen auf den Verkehr.

© Archiv: SZ

Dippoldiswalde. Die Stadt will nächste Woche einige alte Bäume entlang der Technikumallee fällen. Nach Aussage des Beigeordneten Peter Antoniewski bleibt der Stadtverwaltung keine andere Wahl. Es erfolgten gutachterliche Prüfungen. Dabei habe die Stadt Gewissheit erhalten, „dass die uneingeschränkte Standfestigkeit nicht mehr vollumfänglich gewährleistet und im Hinblick auf die Sicherheit keine andere Lösung in Betracht gezogen werden kann“.

Damit die Arbeiten sicher ausgeführt werden können, macht sich am Mittwoch, 27. Dezember, eine Sperrung notwendig. Neben dem Spielplatz auf „Böhm’s Wiese“ müssen auch die Technikumallee sowie ein Teilbereich des Parks an der Weißeritzstraße, der Clemens-Holzschuh-Park, für Fußgänger dichtgemacht werden. Die Sperrung erfolgt voraussichtlich ab 8 Uhr und kann am späten Abend oder im Laufe des nächsten Tages aufgehoben werden. (SZ)

